【學校爆疫】新增94宗學校陽性呈報涉87校　新加坡國際學校錄3個案已停課

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）下午出席記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，學校今日錄94宗陽性個案，涉及61名學生及33名教職員，分別來自87間學校。61名學生中，涉及14名幼稚園生、29名小學生、17名中學生及1名特殊學校生。33名教職員分別於1個在幼稚園、21個小學及11個在中學任職。

張竹君指，九龍塘方方樂趣英文小學新增2宗個案，為早前個案的緊密接觸者。蘇浙小學國際部有多1名職員感染，當局估計未必與之前個案有關。

新加坡國際學校有2名老師及1名工作人員快檢陽性，暫時停課大清洗。

最新熱門影片：【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮