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【海外醫生】梁熙冀更多內地院校列入海外醫生認可名單　相信語言不會構成問題

政治 16:19 2022/06/08

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民建聯立法會議員梁熙。（胡偉明攝）

政府今日公布第2批海外醫生認可資格，新一批23間非本地院校中，包括復旦大學，是首間上榜的內地院校。民建聯立法會議員梁熙期望，政府日後可大幅增加內地院校數目，又認為語言不會構成問題。

梁熙指，歐美頂尖大學的醫學院畢業生，在海外醫院的人工或與在本港醫院工作相約，認為對他們未必有吸引力，建卜議當局大幅增加內地院校數目。

對於本港醫院主要採用英文系統，梁熙指出，北京大學等內地頂尖院校，早在約10年前已有採用英文教學，相信語言不會構成問題。至於內地醫生未必懂得廣東話方面，他則以部分海外醫生為例，認為可透過翻譯解決問題。

目前在兩批名單合共50間院校中，只有復旦大學為內地院校。梁熙指出，當局至今未有交代評核標準，稱以一籃子因素考慮，僅指不涉及語言問題。

不過，他質疑涉及保護主義情況，又關注當局去年取消4場海外醫生執業考試，促請當局交代原因。

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記者：胡偉明

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