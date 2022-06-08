【打擊罪行】警方搗破洗黑錢集團拘16人　涉處理共逾25億元疑犯罪得益

▲ 警搗破洗黑錢集團拘16人。 （黃傑偉攝）

警方搗破洗黑錢集團，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕16人，犯罪集團處理合共超過25億元懷疑犯罪得益。

警方財富情報及調查科，昨日（7日）在香港多處展開代號「戰雷亅針對串謀洗黑錢行動，行動中拘捕15男1女，包括7名集團骨幹成員及9名傀儡戶口持有人，年齡介乎19至56歲。

警方財富情報及調查科高級督察黃首洛指，在今年1月起，調查發現有超過40宗案件犯罪得益，存入涉及多個本港銀行傀儡戶口，之後再輾轉轉至集團骨幹成員戶口進行洗黑錢活動。首先詐騙集團會以1,000至2,500元收購傀儡戶口，再以投資及求職騙案騙取受害人金錢，再存入傀儡戶口中。

調查發現由2021年4月至今年1月共發生約40宗騙案。涉款約5,000萬元。犯罪得益款項會經多次轉帳逃避警方追查，再轉入骨幹成員戶口以清洗黑錢，骨幹成員會將款項由櫃員機提出。調查發現洗黑錢集團自2020年1月至今，共動用136個傀儡戶口，共清洗黑錢25億元犯罪得益。

警方財富情報及調查科於昨日展開拘捕行動。在香港多個地點共拘捕15男一女年齡介乎19至56歲，包括7名集團骨幹成員及9名傀儡戶口持有人，報稱電腦技術人員、地盤工人、清潔及運輸等行業，涉嫌串謀洗黑錢被捕。相信已瓦解一個活躍本地洗黑錢集團。被捕人現正扣查。

警方提醒市民，不法之徒會以利誘方式誘使市民提供戶口，不論雙方是否認識，若戶口被用作清洗黑錢用途，市民有機會牽涉串謀洗黑錢罪名。亦提醒市民不要於電話輕易交出個人資料被不法之徒有機可乘。警方重申洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元。

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記者：黃傑偉