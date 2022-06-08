  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學選科】工作數年未達入息中位數20K　中大碩士生慨嘆：買定骨灰龕位

親子 17:37 2022/06/08

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

生活再苦，思想都要正面。

學海無涯，有人窮一生去追求學問，亦有人窮一生去償還學債！近日一名非專業學位的中大碩士生發文指，自己工作數年仍然未能達本港的入息中位數20K，面對香港的高昂生活費及學債難以生存，更指應盡早買定骨灰龕位，希望死後可以有尊嚴。

最新影片推介:

該名中大碩士生指，自己每月只得萬多元薪金，不敢說自己是中大畢業生，怕影響QS Ranking全球排第43的大學。他早前看到social science的畢業生擔心找工作的問題，卻又遭到不少人指責其能力不足，應自我反省，但卻是不少人均沒有考慮到非專業學位畢業生目前所面對的困境，其實仍有不少first hon(一級榮譽)畢業者工作能力不錯，但工作數年後際遇欠佳，難以改變現況。

他看到貼文後感受甚深，因為他正面對類似困境，亦沒有辦法改變了，他說：

唯一可以做的，就是盡早安排身後事，以微簿的薪金，購買一個骨灰龕位，好讓自己即使活得沒尊嚴，也能在無法維生時死得有尊嚴，以死後不麻煩別人為大原則。

最後他在貼文更拋出「絕望金句」：「有的人用一生享受大學教育帶來的好處，有的人用一生承受大學教育帶來的負擔。」

該篇帖文引起大批網民留言，直指樓主想法負面又鑽牛角尖：

有咩問題就怨天怨地怨讀錯學位，但又唔去反省吓自己。的確，讀書唔係唯一嘅出路，但原來唔認清自己先係窮途末路。

該網友更表明身份讀社科出身，畢業逾10年，非賺大錢，但現在生活無憂。

有網友覺得樓主執著於學位非學到的知識，「好多人無讀大學，咪一樣撈到風生水起。你執着的只是你完成了的所謂學位，而不是學到的知識。這樣本末倒置的思維，相信你做任何事亦難以得到你所謂的成功。」

再有社科畢業生留言指於商業機構從事相關工作，收入中位數以上而且高唔少，有時要OT但不需要7日或7-11：「其實，世界好大，機會好多。」、「我一u grad出嚟得12k, 兩年左右返左個double」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳

相關文章

【大學選科】中大生列5大無前途神科　呻靠讀醫科環球商業脫貧的時代已過
12:00 2022/05/27
【大學選科】中大生列5大無前途神科　呻靠讀醫科環球商業脫貧的時代已過
【大學選科】呻選讀乞食科奮鬥幾年人工僅15K 　中大碩士畢業生：有兩餸飯食要感恩
11:22 2022/06/06
【大學選科】呻選讀乞食科奮鬥幾年人工僅15K 　中大碩士畢業生：有兩餸飯食要感恩

你可能感興趣

【大學選科】中大生列5大無前途神科　呻靠讀醫科環球商業脫貧的時代已過
12:00 2022/05/27
【大學選科】中大生列5大無前途神科　呻靠讀醫科環球商業脫貧的時代已過
【大學選科】呻選讀乞食科奮鬥幾年人工僅15K 　中大碩士畢業生：有兩餸飯食要感恩
11:22 2022/06/06
【大學選科】呻選讀乞食科奮鬥幾年人工僅15K 　中大碩士畢業生：有兩餸飯食要感恩
家庭教育 網絡熱話 大學教育 碩士 大學 畢業

最高瀏覽

【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
今日 09:28
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作
14:53 2022/06/07
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作