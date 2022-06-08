【大學選科】工作數年未達入息中位數20K　中大碩士生慨嘆：買定骨灰龕位

▲ 生活再苦，思想都要正面。

學海無涯，有人窮一生去追求學問，亦有人窮一生去償還學債！近日一名非專業學位的中大碩士生發文指，自己工作數年仍然未能達本港的入息中位數20K，面對香港的高昂生活費及學債難以生存，更指應盡早買定骨灰龕位，希望死後可以有尊嚴。

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該名中大碩士生指，自己每月只得萬多元薪金，不敢說自己是中大畢業生，怕影響QS Ranking全球排第43的大學。他早前看到social science的畢業生擔心找工作的問題，卻又遭到不少人指責其能力不足，應自我反省，但卻是不少人均沒有考慮到非專業學位畢業生目前所面對的困境，其實仍有不少first hon(一級榮譽)畢業者工作能力不錯，但工作數年後際遇欠佳，難以改變現況。

他看到貼文後感受甚深，因為他正面對類似困境，亦沒有辦法改變了，他說：

唯一可以做的，就是盡早安排身後事，以微簿的薪金，購買一個骨灰龕位，好讓自己即使活得沒尊嚴，也能在無法維生時死得有尊嚴，以死後不麻煩別人為大原則。

最後他在貼文更拋出「絕望金句」：「有的人用一生享受大學教育帶來的好處，有的人用一生承受大學教育帶來的負擔。」

該篇帖文引起大批網民留言，直指樓主想法負面又鑽牛角尖：

有咩問題就怨天怨地怨讀錯學位，但又唔去反省吓自己。的確，讀書唔係唯一嘅出路，但原來唔認清自己先係窮途末路。

該網友更表明身份讀社科出身，畢業逾10年，非賺大錢，但現在生活無憂。

有網友覺得樓主執著於學位非學到的知識，「好多人無讀大學，咪一樣撈到風生水起。你執着的只是你完成了的所謂學位，而不是學到的知識。這樣本末倒置的思維，相信你做任何事亦難以得到你所謂的成功。」

再有社科畢業生留言指於商業機構從事相關工作，收入中位數以上而且高唔少，有時要OT但不需要7日或7-11：「其實，世界好大，機會好多。」、「我一u grad出嚟得12k, 兩年左右返左個double」

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責任編輯：王明芳