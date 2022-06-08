【民航事故】港航客機雙液壓系統故障事故　調查指4個連接螺釘因金屬疲勞失效致刺破液壓系統回流管

▲ 並非涉事客機。(資料圖片)

民航意外調查機構今日（8日）表示，就香港航空一架空中巴士A330-243型客機（登記標誌B-LHA），在香港國際機場起飛後發生雙液壓系統故障的嚴重事故，發表嚴重事故調查報告第2／2022號。調查報告指出，綠色液壓系統地面服務導管中其中一個手動活門的四個連接螺釘因金屬疲勞而失效，導致該活門完全分離並刺破藍色液壓系統的回流管，釀成這次嚴重事故。

2019年9月29日下午12時23分，一架香港航空有限公司空中巴士A330-243型飛 機， 航班HX707在香港國際機場（VHHH）的25L跑道起飛。約12時25分飛機爬 升至1500呎時，飛機的電子中央飛機監測器（ECAM）的警報及相關信息顯示，液壓綠系統和藍系統都處於低壓狀態。

機組人員執行相應的緊急程序，隨後發出遇險呼救信號（MAYDAY）及決定返回香港國際機場作緊急著陸。飛機安全著陸及停在25L跑道上。飛機的第5號輪胎爆破。跑道隨後被關閉約1小時45分鐘。在檢查左輪艙時發現，一個手動液壓閥脱離液壓綠系統的維修分配器、一條液壓藍系統的回油管亦被刺破。調查組正詳細分析所收集的數據和資料，以確定嚴重事故的情況和因由，同時確定需要進一步調查的範圍和/或要跟進的調查方向， 預計本嚴重事故調查需時12個月。

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責任編輯：余思嵐

