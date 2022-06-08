  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 16:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【污水檢測】小西灣藍灣半島及九龍城冠德苑等污水陽性　當局派19萬快測包

社會 16:34 2022/06/08

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(譚以諾攝)

政府今日（8日）表示，東區、九龍城污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 
東區 — 小西灣邨、富景花園、藍灣半島、富怡花園及佳翠苑

九龍城區 — 何文田邨、冠德苑、One Homantin及冠暉苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」　 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【網購騙案】今年首4個月共2585宗網購騙案　外幣兌換入十大網購高危排行榜　
今日 11:39
【網購騙案】今年首4個月共2585宗網購騙案　外幣兌換入十大網購高危排行榜　
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
今日 12:38
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
【紅色暴雨】西貢北潭路近北潭凹有山泥傾瀉　來回線全封
今日 15:05
【紅色暴雨】西貢北潭路近北潭凹有山泥傾瀉　來回線全封
【第五波疫情】今日新增558宗感染個案　其中經核酸檢測覆核涉301宗【不斷更新】
今日 16:36
【第五波疫情】今日新增558宗感染個案　其中經核酸檢測覆核涉301宗【不斷更新】
【雨季天氣】天文台攝影機捕捉長洲水龍捲畫面　天文台解釋其現象
今日 15:51
【雨季天氣】天文台攝影機捕捉長洲水龍捲畫面　天文台解釋其現象
【新冠疫苗】再多3人離世前14日內曾打疫苗　2少年打針後胸痛現情況穩定
今日 16:13
【新冠疫苗】再多3人離世前14日內曾打疫苗　2少年打針後胸痛現情況穩定

你可能感興趣

【網購騙案】今年首4個月共2585宗網購騙案　外幣兌換入十大網購高危排行榜　
今日 11:39
【網購騙案】今年首4個月共2585宗網購騙案　外幣兌換入十大網購高危排行榜　
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
今日 12:38
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
【紅色暴雨】西貢北潭路近北潭凹有山泥傾瀉　來回線全封
今日 15:05
【紅色暴雨】西貢北潭路近北潭凹有山泥傾瀉　來回線全封
環境衞生 衞生防護中心 衞生署 藍灣半島 ONE HOMANTIN 九龍城 小西灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
今日 09:28
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
13:26 2022/06/07
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太