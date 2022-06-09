【Netflix劇集】《怪奇物語4》騷演技人氣再升　回顧雲露娜維達星途覺醒之路

▲ 《怪奇物語》第四季主綫是雲露娜維達繼續尋找失蹤好友。

Neflix的王牌電視劇節目《怪奇物語》（Stranger Things）第4季Part 1日前上架，今季劇情發展兵分兩路：主綫講雲露娜維達（Winona Ryder）繼續尋找失蹤好友外，另外是一班想重過新生活的高中生的恐怖經歷。

雖然Netflix近期負面新聞較多，但《怪4》一上架，官方公布收看次數達 2.8 億次，連帶拉高頭三季的收視回歸排行榜第三、第五和和第四位，《怪4》熱潮再次回歸，相信7月1日首播的Part 2會再掀起第二波熱潮！

神級神經質演技

此劇《怪》自2016年首季開播以來，叫好叫座贏得多個電視獎項，更掀起80s懷舊風周邊產品賣個滿堂紅，其中更令尊尼特普（Johnny Depp）舊女友雲露娜人氣再度急升，今年即被美國時裝品牌Marc Jacobs看中，邀她擔任今季代言人，何想而知她在美國的人氣有幾厲害。又講真，難道找尊尼特普前妻Amber Heard嗎？

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《怪4》主膽雲露娜維達在此季的演技又再上一層樓，完全七情上面。劇中她雖然已搬到加州展開新生活，但仍念念不忘上季因被電磁脈衝粉碎而失蹤的警長Jim Hopper，從密件內容得知半年前Jim仍然倖存，這季她將開展千里尋找意中人，更意外地走進俄國集中營……其達顛峰的神經質演技將是此季一大亮點。

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不過，她的星途並非一帆風順。在1988年參演由添布頓執導的《嘩鬼家族》入行，繼而90年代與尊尼特普合拍的《幻海奇緣》成為Cult片界的經典。她當年曾跟尊尼特普訂婚，幾乎嫁給對方，可惜戀情僅維持幾年。

曾奪金球獎女配角獎

93和94年可算是她演藝事業首個顛峰，憑《心外幽情》（The Age of Innocence）和《小婦人》（Little Women）獲得多個國際電影頒獎禮最佳女配角和女主角的提名，其中更憑前者獲到金球獎最佳女配角獎。

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可惜，因2001年12月發生偷竊被捕醜聞，最後被判３年民事觀察，更被美國法院頒令接受心理及藥物輔導。幸好，雲露娜終憑參演Netflix的王牌劇集《怪奇物語》其神級神經質演技令人氣再度回升，2016年再次獲得金球獎最佳電視女演員獎（劇情類）提名，總算苦盡甘來。

記者：黃鑑江