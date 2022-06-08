【兒童近視】9歲學童近視2年深200度　醫生：每年增幅逾100度需盡早治療

▲ 港安醫療中心眼科專科醫生劉承樂指，兒童近視每年增幅超過100度需盡早治療。

近日觀察到學童近視加深速度更快，可能是網課看屏幕的時間長了，戶外散步望遠物的時間卻大幅減少。其實，近視一直是香港兒童最普遍視力問題。衞生署指，6歲學童約有18%近視；12歲近視已升至62%。不過疫情改變了學童的學習模式，網課新常態下，小學生看電子產品屏幕的時間每天起碼三小時，第五波疫情小朋友更鮮有出外散步的機會，放鬆眼球的機會大大減少。

港安醫療中心—太古坊眼科專科劉承樂醫生分享，一位7歲的小朋友，疫情前近視只有75度，但近兩年近視加深很快，9歲時覆診近視增至275度。這位小朋友的父母都不是深近視，他的近視急速增加與遺傳關係不大，有可能是長期看近物引起。如他的近視每年加深而沒有介入治療，可能小六時已超過600度近視，這已屬深近視。

深近視與眼疾有莫大關係，有可能是眼球變長，導致視網膜被拉薄，有機會破裂，甚至視網膜脫落。另外，深近視與青光眼和白內障也有關。因此，小朋友一旦有近視，家長應加緊留意，盡量減慢近視加深的速度。

劉承樂醫生稱，一般而言，小朋友每年近視加深100度，家長便要注意，並且及早見醫生，看看能否控制近視加深速度。如一位小朋友每年近視加深100度，及至青少年期，近視有可能上升至1000多度；如及早介入治療，有可能將每年近視加深速度減6至7成，大大減低了深近視導致眼疾的風險。

現時，主要有三種方法協助控制近視，各有優劣，家長應與眼科醫生商討，看看哪種方法最適合小朋友的生活和學習模式。例如「眼藥水」阿托品（Atropine）效用理想，但亦有小朋友對眼藥水敏感而不適合，可與醫生商量。

另外，亦有小朋友使用角膜塑形隱形眼鏡（OK鏡）於晚上睡覺時佩戴的隱形眼鏡。原理是透過鏡片的壓力，將角膜改變至理想弧度，改變屈光度數。不過，如停止佩戴，近視度數可能會回復。另外，市面上亦有離焦眼鏡（DIMS），鏡片外圍為光學離焦部分，以光學方式減慢眼球軸增長，從而延緩近視加深，不過有斜視的小朋友不適合。

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