【大腸癌】方力申因工作食無定時　曾大便出血憂慮患癌症

▲ 方力申出席大腸癌測試活動。

方力申Alex近日擔任大腸癌篩檢測試產品代言人，Alex今日出席發布會，更即場示出範如何測「便便」，並透露自己曾有腸道健康的困擾。

剛剛踏入40歲的Alex形象健康，因此獲邀擔任新產品的代言人，希望關注健康的繁忙香港人，可透過輕鬆管理的大腸癌風險，做到一測「便」知。

Alex演藝工作繁忙，經常食無定時，難以遵從多菜少肉的飲食習慣，特別拍劇、拍戲，很多時不自覺會食好多「垃圾」食物，試過一次疴血，即以為自己腸有事，幸而檢測過幾次知道話健康無礙，之後發現原來早一日食了麻辣火煱，但自此更注重大腸檢測，甚致也會提點家人要做。

▲ 他自此非常留意腸道健康。

他自此非常留意腸道健康，數年前已經開始進行大腸鏡檢查，以及早發現腸道問題。Alex在密密的工作日程中，在照大腸鏡前抽空調節飲食及服用瀉藥以排清腸道，然後前往診所接受大半天的檢查。「我是在全身麻醉的情況下進行大腸鏡檢查，不過都仍然感到尷尬。況且，預約亦要遷就主診醫生，而更改自己工作的時間，對於藝人來說，都會造成或多或少的影響。」

Alex今次接觸了新產品，發現大腸癌篩檢也可以輕鬆方便的方法進行，尤其是毋須作特別的準備工夫或抽空前往診所，可以安在家中採集及交還大便樣本，令他印象非常深刻。

此外，好朋友連詩雅陳家樂宣布訂婚，他即時恭喜二人，被問到到他結婚或做父親，他笑説愛情難尋，特別藝人，很多時尋找一個「對」的人更有困難。他與鄧麗欣的戀情分開多年仍被談論，Alex說二人已習慣，不會尷尬，仍會跟共同的朋友聚會，過年過節也會WhatsApp予Stephy媽媽。

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