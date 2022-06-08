【生日謊言】兩男藉生日謊言騙5女網友買西裝送禮判囚　官斥攻心計駁回定罪上訴

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兩名現年29歲男子於4年前透過交友程式分別認識共5名女網友，並於初次見面時不約而同自稱當天生日，先向女網友送上手鏈，再要求對方「請食生日飯」，及購買西裝和iPhone等作為生日禮物，「生日主角」其後以不同理由提早離開。涉案兩男早前分別就欺詐等罪被判監9及8周，高院法官今（8日）駁回定罪上訴。法官形容上訴人攻於心計，案件屬精心安排。

上訴人黃琪昌及周浩榆（現年均29歲），兩人分別經審訊後，黃被裁定2項欺詐及1項企圖欺詐罪成，被判監9星期；周則被裁定3項欺詐罪成，被判監8星期，兩人早前分別就定罪提出上訴。法官陳慶偉今駁回申請，並表示「你兩位都算好彩，無上訴刑罰，如果上訴的話，一定加刑」。

根據判詞指出，5名女事主分別於2018年3月至5月期間，經交友程式認識兩名上訴人。上訴人黃琪昌於2018年5月13日與杜姓女事主見面，黃自稱當天生日，並送上聲稱價值2萬元的手鏈，杜於黃堅持下最終收下。

黃其後要求杜送iPhone X作為生日禮物，杜基於價錢昂貴而拒絕。黃隨即帶她到連鎖時裝店，要求購買價值2,800元的西裝褸作為禮物，杜購買後，黃於晚膳期間藉急事先行離開，並帶走西裝褸及單據。

另1名邱姓女事主於同月16日與黃見面，黃先送上聲稱經師傅加持的水晶蜜蠟手鏈，並稱當天自己生日，於一連鎖時裝店看中一件價值2,900元西裝褸，希望邱能送禮。惟邱表示沒有足夠現金支付，黃帶邱前往提款後表示疲倦，遂於公園坐下休息。

黃最後表示不購買了，要求邱資助他找朋友訂造西裝，邱遂給予黃2,000元，並向他說「生日快樂」。黃及後要求邱請他吃生日飯，邱表示預算500元，黃要求邱給他500元，由他請客，邱照辦，並送上親自製作的羊毛公仔予黃作為生日禮物。

另1名上訴人周浩榆分別相約3名女網友見面，亦同樣於見面當天自稱生日，要求對方送禮，並先送上手鏈，再要求對方購買西裝作為生日禮物，事主均照辦。

周曾要求1名汪姓事主送贈智能手錶，並稱已買下的西裝褸可退款，汪答應要求。惟於用膳期間，周要求汪交出電話，汪其後發現與周之通訊記錄被刪，而周又於飯後表示急需回公司。汪表示已安排全日的節目，不明白為何周要求提早離開，故懷疑是騙局，遂要求周出示身分證證明當天生日。

周藉口身分證遺留在車上，汪一直跟隨近3至4小時，並要求還款，窮追不捨下追回1,830元，汪最終因太疲累而讓周離開。

法官指兩案均如出一轍，上訴爭議是事主因上訴人所說的「生日謊話」而送禮，控方只需證明「生日謊話」是其中一個誘引。法官認為，若非上訴人聲稱當天生日及不斷請求下，事主為何要向兩人送禮。

法官認為黃攻於心計，先送小禮物予赴會的女士，繼而邀‍請對方作出贈送，令對方若拒絕送贈而感到為難。兩案的事主亦非機械性地照辦，在上‍訴‍人送禮在前，事主作此反應亦可以理解，沒有不符常理的地方，信納定罪並無不穩妥的地方，駁回定罪上訴申請。

法官形容兩案是精心安排及處心積慮的交友騙局，涉及違反對網上新認識朋友誠信的案件，裁判官作出判刑時可能未有充分考慮這點，認為判監9及8星期，均不具任何阻嚇作用。

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記者：林育慧