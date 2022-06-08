【網紅排行榜】5月人氣KOL排名出爐　宅男女神「翻版袁嘉敏」Kylie C.奪冠　

媒體分析公司「亞洲網紅行銷平台」會統計每月網紅排行，最新的「5月網紅排行榜」在今日（6月8日）公布，結果上月由去年才正式入行新一代宅男女神鄭杞瑤（Kylie C.）奪冠。

現年25歲的鄭杞瑤有「翻版袁嘉敏」之稱，她在去年參加Ace Talent模特兒大賽奪亞軍為網民認識，之後在熊仔頭和藍仔頭的YouTube頻道FHProductionHK客串，由此在宅男界人氣進一步急升。此外，她亦參與ViuTV節目《水著考有Feel》玩遊戲。

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Kylie C.懂多國語言

鄭杞瑤亦不時在個人社交平台派福利，其IG粉絲人數10.4萬，據「亞洲網紅行銷平台」所示，其IG互動率高達13.8%。

驕人身段無疑是鄭杞瑤吸引粉絲的關鍵，但她不只有外表而已，在大學時修讀犯罪心理學，畢業後曾任職行為治療師專幫助自閉症兒童，此外還懂西班牙文，以及略懂韓文、日文及德文。

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張敬軒個演效應

商台出身的阿正黃正宜早因在ViuTV綜藝《膠戰》表現出眾而人氣急升，在5月再有《GO！執！事務所》推出，令她上「5月網紅排行榜」第4位。其IG粉絲人數約25.9萬，在上月互動率為4.75%。

5月另一現象是受張敬軒的《The Next 20 Hins Live》演唱會影響，當中每場獲邀演出的嘉賓為網絡焦點，因此有擔任嘉賽的陳蕾、湯令山、葉巧琳、岑寧兒、馮允謙、Serrini皆入榜。

毛姐毛舜筠為資深藝人爭一口氣，打入「5月網紅排行榜」第9位。毛姐參演電影《阿媽有咗第二個》的新預告在5月曝光，同時她參與新片《死屍死時四十四》上月開鏡，兩套片分別與姜濤、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）結緣，成為MIRROR「御用阿媽」。

「5月網紅排行榜」第2至9位排名：

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