【自閉症】日研究1歲B仔接觸電子屏幕時間愈長　3歲確診自閉症風險增達逾2倍

▲ 日本研究指出1歲男孩接觸電子屏幕時間愈長，在3歲確診自閉症風險大。

「電子奶嘴」的確很便利，播放兒歌、卡通就可以令嬰幼兒坐定定，可是家長要留意長遠帶來的壞影響。除了兒童用電子產品會影響視力外，亦有指影響睡眠質素及有機會影響腦部周邊神經系統，近日，日本研究引證有關說法，指出男孩在1歲時接觸電子屏幕時間愈長，至3歲時出現確診自閉症風險大增，家長不容忽視。

自閉症譜系障礙與多種因素有關，大多已知包括基因組突變、遺傳、產前產後等因素，另外有研究指出，出生後的環境因素也可能與自閉症有關。

最新影片︰

男孩用電子產品患自閉症機會增

本年一月，《美國醫學會雜誌-兒科學》（JAMA Pediatrics）發表了由日本山梨大學助理教授Megumi Kushima及其研究團隊進行的研究，進一步發現男孩在1歲時接觸較長時間電子屏幕，至3歲診斷出現自閉症有關連。

有關大型研究，以問卷方式收集來自日本的84,030對母子數據，當孩子滿1歲時，母親需記錄每天讓孩子看電視、DVD或手機的時數，以及在孩子3歲時有否被診斷出患有自閉症譜系障礙（統稱「自閉症」），如言語和行動發育障礙、普遍性發育障礙等。

分析發現，在參與研究項目的孩子中的83,237人，即超過9成兒童在1歲時有使用電子產品，當中有330名幼童，分別251名男童和79名女童，在3歲出現自閉症，佔整體比率0.4%，男孩被診斷自閉症的可能性是女孩的3倍。即有關研究反映出1歲B仔接觸屏幕時間愈長，在3歲時被診斷為自閉症顯著提高，在女孩中就反映不到有以上關聯。

1歲B仔每天用電子產品少於1小時，患自閉症風險增加38%；每天使用1至2小時患自閉症風險增加116%；每天用2至4小時患自閉症風險更增加248%，高達2倍多。

同場加映︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

專家︰兒童睡前勿使用電子產品

過往，港大亦有追蹤研究發現，學童於幼稚園高班時分別每日看電視或玩電子遊戲每多1小時，學童患上過度活躍症的風險逾3成，另會增加逾2至3成患上情緒問題的風險。

港大研究專家指，睡前使用電子產品會影響腦部分泌的退黑色素，從而影響睡眠質素及有機會影響腦部周邊神經系統，該系統會影響學童的自制能力等，因而增加患上神經發展疾病的風險。

2019年，世界衛生組織發布指南，指出兒童不應在1歲或之前接觸電子屏幕產品。美國兒科學會也建議兒童在18個月之前，不要接觸電子產品。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳