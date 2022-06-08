【猴痘病毒】本港至今未有發現人類感染猴痘確診個案　陳肇始：正籌備購買相關疫苗

▲ (陳國峰攝)

據報，多個國家近月陸續出現猴痘確診病例，而世界衞生組織預期病例會繼續增加。食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）表示，衞生署得悉有天花疫苗獲海外藥物監管機構許可用於預防猴痘感染，正積極向相關藥廠查詢有關疫苗的供應情況。

立法會議員楊永杰在會議上提出質詢，指生署有否制訂有關猴痘的診斷指引、隔離安排及通報機制，及目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品。陳肇始指，政府將把猴痘列為法定須呈報的傳染病，亦正籌備購買相關疫苗。雖然香港至今未有發現人類感染猴痘的確診個案，但中心會繼續密切留意外地猴痘感染個案及監察本地情況。所有從香港國際機場入境的旅客必須接受體溫檢測及進行健康申報，如病人出現猴痘的相關症狀，公立醫院會作出適當跟進，並通報中心。

她又稱，現時支援治療是治療猴痘的主要方法，包括確保患者補充足夠水分及營養，以及治療任何繼發性細菌感染。大部分個案在支援治療下均會康復。病人若在接受支援治療後病情仍然轉差，則可使用抗病毒藥物治療，惟該情況並不常見。

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責任編輯：余思嵐