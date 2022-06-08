  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【猴痘病毒】本港至今未有發現人類感染猴痘確診個案　陳肇始：正籌備購買相關疫苗

社會 17:40 2022/06/08

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(陳國峰攝)

據報，多個國家近月陸續出現猴痘確診病例，而世界衞生組織預期病例會繼續增加。食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）表示，衞生署得悉有天花疫苗獲海外藥物監管機構許可用於預防猴痘感染，正積極向相關藥廠查詢有關疫苗的供應情況。

立法會議員楊永杰在會議上提出質詢，指生署有否制訂有關猴痘的診斷指引、隔離安排及通報機制，及目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品。陳肇始指，政府將把猴痘列為法定須呈報的傳染病，亦正籌備購買相關疫苗。雖然香港至今未有發現人類感染猴痘的確診個案，但中心會繼續密切留意外地猴痘感染個案及監察本地情況。所有從香港國際機場入境的旅客必須接受體溫檢測及進行健康申報，如病人出現猴痘的相關症狀，公立醫院會作出適當跟進，並通報中心。

她又稱，現時支援治療是治療猴痘的主要方法，包括確保患者補充足夠水分及營養，以及治療任何繼發性細菌感染。大部分個案在支援治療下均會康復。病人若在接受支援治療後病情仍然轉差，則可使用抗病毒藥物治療，惟該情況並不常見。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【雨季天氣】天文台攝影機捕捉長洲水龍捲畫面　天文台解釋其現象
今日 15:51
【雨季天氣】天文台攝影機捕捉長洲水龍捲畫面　天文台解釋其現象
【民航事故】港航客機雙液壓系統故障事故　調查指4個連接螺釘因金屬疲勞失效致刺破液壓系統回流管
今日 16:57
【民航事故】港航客機雙液壓系統故障事故　調查指4個連接螺釘因金屬疲勞失效致刺破液壓系統回流管
【污水檢測】小西灣藍灣半島及九龍城冠德苑等污水陽性　當局派19萬快測包
今日 16:34
【污水檢測】小西灣藍灣半島及九龍城冠德苑等污水陽性　當局派19萬快測包
【收受賄款】廉署起訴英基國際幼稚園前行政主任及10名家長　疑助子女獲取錄涉貪90萬元
今日 17:08
【收受賄款】廉署起訴英基國際幼稚園前行政主任及10名家長　疑助子女獲取錄涉貪90萬元

你可能感興趣

【雨季天氣】天文台攝影機捕捉長洲水龍捲畫面　天文台解釋其現象
今日 15:51
【雨季天氣】天文台攝影機捕捉長洲水龍捲畫面　天文台解釋其現象
【民航事故】港航客機雙液壓系統故障事故　調查指4個連接螺釘因金屬疲勞失效致刺破液壓系統回流管
今日 16:57
【民航事故】港航客機雙液壓系統故障事故　調查指4個連接螺釘因金屬疲勞失效致刺破液壓系統回流管
【污水檢測】小西灣藍灣半島及九龍城冠德苑等污水陽性　當局派19萬快測包
今日 16:34
【污水檢測】小西灣藍灣半島及九龍城冠德苑等污水陽性　當局派19萬快測包
衞生署 機場 公立醫院 世界衞生組織 香港 陳肇始 立法會 傳染病 食物及衞生局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
今日 09:28
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作
14:53 2022/06/07
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作