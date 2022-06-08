【死因研訊】渣馬跑手身亡死因續訊　醫療輔助隊長官認為死者當時跌倒受傷

▲ 醫療輔助隊高五級長官梅海淮。梁錦麟攝

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手期間暈倒，送院4天後不治，死因研訊今（9日）續。醫療輔助隊高五級長官今作供稱，當日曾獲香港田徑總會職員通知，有跑手受傷需要協助，但未有提及傷者暈倒。長官根據當時對方提供資料，認為傷者傷勢輕微，相信是跌倒受傷，亦未有再作追問。

醫療輔助隊高五級長官梅海淮今作供稱，當日他為意外事故協調中心內，醫療輔助隊的最高負責人，並與救護車指揮官一同負責協調運作。

梅指，當時香港田徑總會職員曾跑到協調中心，表示在起跑處近6公里外，有跑手受傷需要協助，但未有提及傷者暈倒。梅承認，自己隨後未有追問，包括傷者情況、年紀、消息來源及聯絡方法。梅續指，當時根據對方提供資料，認為傷者傷勢輕微，相信是跌倒受傷。梅又指當時沒有人匯報有跑手暈倒，以及有2名隊員接觸傷者。

梅續指，在未知傷者傷勢下，指派急救站人員亦足以應付，遂派員到場協助，惟急救站正處理另1宗事故而無法派員，需在處理後才能派員。梅續指，雖然急救站主管只知傷者在6公里處受傷，但對方有足夠專業知識，能判斷派遣多少人和儀器協助。

梅再指，當時曾有急救站人員要求救護車接載隊員，但救護車指揮官拒絕要求，指救護車只應接載傷者。梅當時認同上述決定能避免救護車無故移動，延誤有需要人士送院。

梅續指，急救站亦可獨立運作，自主調派急救單車和電單車，如急救站人員有需要，亦可向梅請求協助，惟最終亦需救護車指揮官首肯。

急救站主管江曉暉作供稱，當日曾收到田總人員來電，來電者語氣緊張，江遂指派4名隊員前往現場後，再要求急救站旁的救護車接送隊員，但遭拒絕。江於是再請示指揮站，但指揮站稱由於江的隊員未接觸到傷者，故救護車不能接戴他們。

死者李文德（50歲）於2018年1月21日參加渣打馬拉松10公里賽事途中暈倒，其後被律敦治院，延至1月24日離世。

聆訊明(9日)續。

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記者：梁錦麟