【釣金龜】7名港女為釣金龜合租貝沙灣單位　每日例行做一件事成功嫁有錢人

▲ 七女租貝沙灣釣金龜。

灰姑娘想尋找到一位屬於自己的白馬王子，可謂人之常情。近日就網傳有7個年輕女子，挖空心思「潛入」豪宅會所健身室認識有錢人。原來她們一同租住港島南區豪宅貝沙灣的一個細單位，藉此獲得屋苑會所入場資格，經常在健身室物色對象。最後7人全部成功嫁給有錢人，網民就讚歎，過程中7人每人每月只要付出數千元租金，可謂「回報率勁高」。

網上流傳帖文指，有網民收到訊息，稱有6、7名年輕女士想嫁給有錢人，於是一同「租貝沙灣一個最細嘅單位，然後個個得閒無事就落去club house（會所）做gym（健身），仲要可以名正言順話自己住貝沙灣。最後全都係成功嫁有錢人架。幾千蚊一個月，最gym啲衫貴極有限，回報率勁高！」

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網民就笑言該「釣金龜嘅新方法」十分有創意，「真係抵人發達」。有人指出，「貝沙灣裝3張碌架床都應該幾闊落嘅，6個人住每人$8000，好過住劏房」、「認真覺得佢哋好叻好上進，點解我諗唔到」。亦有人笑指同樣的招數也適用於男生，「最後6、7個男仔用同一方法識阿姨」、「男士都可以用呢個方法」。

不過該方法是否真的可行，亦惹來不少質疑聲音。有網友直指，就算成功接近有錢人，言行舉止也有可能暴露自己並非真正住戶及有錢女，「就算成功釣到，如果性格唔好，冇內涵講嘢空洞，唔係都keep唔到好耐咩？做女友同老婆唔同要求㗎喎」、「呃得一時呃唔到一世」、「見家長嗰陣唔知條女咩料㗎咩？夾租嗰幾個姊妹都係租果間貝沙灣出嫁當娘家？」。

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責任編輯：王明芳