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【初為人母】前港姐陳苑澄宣布誕女　Tania經歷超過20小時陣痛：非常非常難忘

娛樂 18:05 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

前港姐陳苑澄（Tania）透露生產過程逾20小時嗌難忘。

前港姐及前女子組合「As One」成員陳苑澄（Tania）去年11月與老子號酒行太子爺Gary結婚，除夕宣布懷孕。今日（8日）她在社交平台上載多張初生女嬰的照片，宣布女兒Nea平安出世。她留言寫道：

報下平安先，Baby Nea在2022年6月8日凌晨時分順產出生～
母女平安，多謝好多朋友親戚的祝福和關心。
Msg加dm有多過1000個，未能一一回覆，唔好意思。

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陣痛逾20小時

Tania分享生產過程，透露經歷了20多小時的陣痛，最後順利誕下愛女，形容過程「非常非常難忘」：

我一定係好愛好愛好愛呢個男人同呢個屋企先做到呢件事。多謝醫生、護士陪伴咗我咁長嘅過程。我（應該會可能會）出個vlog分享，到時再同大家詳細講由陣痛到出世嘅20多小時我到底經歷左啲咩。補多句！原來真係自己個bb係全世界最得意！我個BB係全世界最得意！roarrrr

不少圈中藝人紛紛留言送上祝福，包括蘇皓兒、陳穎欣、莊韻澄、何泳芍、鞏姿希等，整個社交網流露滿滿的愛意。

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曾到韓國發展

Tania曾為香港藝術體操隊成員，2012年跟蘇皓兒等組成女子組合As One，並曾到韓國發展，2017年她退出As One，回歸校園修讀心理學。

2018年，Tania參加香港小姐，並競選順利晉身最後五強，之後作為TVB藝人，曾演出多個綜藝節目及劇集。

撰文 : TOPick柴犬出動

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