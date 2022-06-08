【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃

▲ 中醫解構7種含雌激素食物，子宮肌瘤及乳腺增生患者應盡量少食。

燕窩、雪蛤膏等養顏恩物，原來並非人人適合進食。註冊中醫師何慧欣曾在Facebook上分享7種含雌激素食物，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。

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何醫師解釋，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

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何謂子宮肌瘤？

婦產科專科醫生方秀儀曾受訪講解「子宮肌瘤」（Uterine fibroids/leiomyomata）的症狀及成因。「子宮肌瘤」俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤，屬常見婦科疾病。

子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤，以及間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。

35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

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症狀

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

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責任編輯：羅嘉欣