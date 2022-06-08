【醫生註冊】醫管局現有共41名非本地培訓醫生　稱會繼續優先招聘本地大學醫科畢業生

▲ 醫院管理局發言人歡迎新一批獲特別註冊委員會認可的醫學資格名單。（資料圖片）

衞生署署長今日（8日）根據《醫生註冊條例》公布第二批涵蓋23項獲特別註冊委員會認可醫學資格的名單，當中包括復旦大學，是首間上榜的內地院校。即看：【下一頁】

醫院管理局發言人歡迎新一批獲特別註冊委員會認可的醫學資格名單，相信有助吸引更多合資格的非本地培訓醫生，以特別註冊途徑來港執業。而現時共有41名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作

發言人又指，局方正陸續推展兩個10年醫院發展計劃，為公營醫療提供更多硬件設施，因此公立醫院對醫生人手求才若渴。當局會繼續優先招聘所有合適的本地大學醫科畢業生，並會在特別註冊制度下，招聘更多合資格的非本地培訓醫生加入本港公營醫療體系，以助應對服務需求增長。

醫管局會全力配合及支援有關專科培訓需要，並積極參與由食物及衞生局成立的全新平台，與衞生署及香港醫學專科學院共同商議專科培訓事宜。

此外，醫管局會繼續積極推行各項人力資源措施，包括全力招聘全職和兼職醫生、增加醫生晉升及培訓機會、透過退休後延任政策讓合適的醫生於退休後留任等，以增加及挽留醫生人手及紓緩前線醫生的工作壓力。

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記者：郭詩詩