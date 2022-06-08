【高齡爸媽】黃澤鋒太太52歲產女靠3招自然懷孕　2歲女兒全副裝備下水禮享天倫樂

▲ 一家人在一起就是幸福！

黃澤鋒的太太陳麗麗以52歲超高齡自然懷上女兒，兩夫妻嘗試了9年已經想放棄之際突然懷孕，猶如中了六合彩！轉眼間女兒黃熙恩已然2歲大，生得精靈活潑，雖然黃澤鋒與太太年紀已不少，但照顧起女兒仍然有心有力，一家三口最近就到泳池游水進行下水禮！

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Full Gear上陣

老來得女又是第一胎，黃澤鋒與太太當然非常緊張，一於為女兒準備了全套裝備，Full Gear上陣，著上泳衣、戴泳鏡、水袖、水泡還有玩水玩具，跟着游泳教練爸爸學游水。兩隻小腳掌不斷地踢水，非常可愛！期間熙恩又拿了堆沙玩具𢳂水玩水，非常開心。爸媽見到女兒一日一日長大，臉上都流露着滿足及欣慰，同時直言「一家人在一起就是幸福」！不少網民都大讚小黃妃可愛，並指她越大越靚女！

兩年前陳麗麗以52歲超高齡自然懷上女兒及產女，消息震驚娛樂圈及親子界，也為很多想生育的高齡女士打了支強心針，凡事皆有可能，當年陳麗麗接受傳媒訪問時，就大談3招成功懷孕心得！

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1.做運動

她認為自己能創造奇跡，是因為培養了運動的習慣：「我以前是很少運動的人，是41歲才開始學泰拳的，這個運動令我自我調整，再次啟動機能，所以運動很重要。打好了基礎，無論是什麼時候，當你想生育，無論你是甚麼年紀，成功懷孕的機會應該會大一些。」

2.甚少食生冷食物

懷孕前後都沒有食補品，因兩公婆都忙住工作，通常外出就餐，不過陳麗麗不煙不酒，也不吃生冷食物，連沙律也很少吃，間中忍不住才飲凍飲，懷孕後更加不會飲。

3.心態

黃澤鋒和太太陳麗麗認為心態都相當重要，要有一種不要放棄的心態，唔得就再試，試足9年，另外工作壓力也會影響受孕，陳麗麗自從離職後心情也變好，也成為成功懷孕的重要成因。

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責任編輯：王明芳