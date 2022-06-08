【升學出路】4,890名DSE考生申請內地升學創新高　升學機構：學生對國家發展前景有信心

▲ 近年文憑試考生報讀內地院校人數持續上升。（資料圖片）

香港中學文憑試（DSE）將於7月20日放榜，疫情無阻考生部署到海外升學。中國教育留學交流（香港）中心今日（8日）公布，今年有4,890名文憑試考生透過內地高校招生計劃報讀內地院校，佔應屆考生約9.76%，同創歷屆新高，中心指近年報名人數持續上升，反映學生對國家經濟社會發展的前景有信心。

中心指，今年有4,890名文憑試考生透過內地高校招生計劃報名，比去年4,783人，微升2%，報名文憑試考生人數，佔應屆考生人數9.76%，按年略增0.59個百分點，中心形容報名確認人數近3年保持上升趨勢，同期佔考生比例亦有提升。

今年整體有13,190名香港中學畢業生報名到內地升學，當中另有5,148人透過北京大學、清華大學及復旦大學等6間大學的自主招生計劃報名；以及3,152人報考普通高校聯合招收華僑港澳台考試。

學生集中報讀廣東省、北京、上海、福建省及湖北省的大學，較多人報讀的院校包括中山大學、暨南大學、深圳大學及廈門大學等；首10名熱門學科包括經管、醫學、工程、新聞傳播及藝術體育等。

中心引述據教育局最近發布《2021年中六學生出路統計調查》指，內地升學已成學生本地升學以外的首選，認為與中央推出多項惠港政策及國家大灣區建設布局促進香港學生在兩地交流、生活和實習就業等，特別是中資企業對內地畢業的香港學生愈加青睞；又指部分參與招生院校的國際排名上升，對港生吸引力更大。

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記者：馮琪雅