關注女性私「密」健康　拒絕 10大煩惱

作為現代女性，除了要照顧家人、兼顧事業，最重要是照顧自己，保持身心靈健康。要愛自己多一點，就要從養成良好的生活習慣開始。不少女士因公私兩忙，連最基本的多喝水也難做到，有時更會有憋尿的壞習慣，久而久之，即使正面臨私密處健康風險也不自知。



難以啟齒的私密處煩惱，不單影響日常生活，更有礙健康。部分女性會對私密處問題感到尷尬，不敢向身邊人、甚至是家庭醫生求助。但根據北美的調查報告指出，70-75%女性一生至少會患上一次陰道炎，故這些問題實屬平常事。



假如你也面對以下其中一項煩惱，也許你的私密處健康已受到威脅：

注意生活細節 有助兩菌平衡



要回復私密處健康，首先要了解維持私密處健康的關鍵條件！其實健康的私密處內本身也有細菌存在，簡單來說就是分為「好菌」與「壞菌」，假如兩種菌能平衡共存，則可對抗外來壞菌，保持私密處健康。但如果生活壓力太大、經常捱夜、抵抗力下降，加上少喝水、憋尿、在悶熱天氣下經常穿着太緊的褲子等習慣，則有機會令私密處的壞菌增生，破壞平衡，帶來私密處煩惱！

▲ 經常運動，保持心境愉快，對女性健康有幫助。

私密處防禦力升級 抵抗能力Level Up



私密處的益生菌菌株主要是乳桿菌，例如是活性強大的卷曲乳桿菌LBV88，其分泌的乳酸可以減少致病原，亦是健康女性私密處內常有的「好菌」；另外，詹氏乳桿菌LBV116能抑制病原菌生長；鼠李糖乳桿菌LBV96有助調控內在防禦力，守護子宮健康；而加氏乳桿菌LBV150N則能抑制有害菌群，減弱外部感染。假如能恢復及維持微生物菌叢的平衡、維持私密處的pH值在3.8-4.5弱酸性，則可促進有益乳酸菌繁殖，加強私密處的防禦能力。不得不提的還有臨床研究最多，提升防禦力及強化腸胃健康的LGG®鼠李糖乳桿菌，更是全面照顧女性整體抵抗力的關鍵！



含有100億LGG®鼠李糖乳桿菌 添加50億婦科問題專用益生菌4大黃金組合



透過服用女性益生菌，可以增加私密處益生菌，平衡「好菌」與「壞菌」的比例，對維持私密處健康很有幫助。來自美國的康萃樂（Culturelle），相比坊間的同類型產品更為全面可靠，除了是全球及香港益生菌銷售No.1的益生菌品牌，其100億LGG®鼠李糖乳桿菌及50億婦科問題專用益生菌4大組合（卷曲乳桿菌LBV88、詹氏乳桿菌LBV116、鼠李糖乳桿菌LBV96、加氏乳桿菌LBV150N）配方，能全面增強女性腸道及私密處的防禦力，對減少敏感及對消化系統健康亦有幫助，更擁有超過1,000項科研及200項臨床研究，只需每日服用1粒，便可減少私密處煩惱，抑制壞菌黏附於私密處，改善排便及腸胃不適，適合一般女性及孕婦服用。

▲ 康萃樂女性益生菌含有100億LGG®鼠李糖乳桿菌及50億婦科問題專用益生菌4大黃金組合，能全面增強女性腸道及私密處的防禦力。

(特刊)