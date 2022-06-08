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【冒充新鮮肉】食環署柴灣檢約178公斤懷疑冰鮮肉　向店舖持牌人提2宗檢控

社會 18:44 2022/06/08

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圖示食環署人員在行動中檢獲的肉類。(政府新聞網圖片)

食物環境衞生署今日（8日）於柴灣區向一間懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動。行動中檢獲約178公斤懷疑冰鮮肉，已即時銷毀。該店鋪持牌人涉嫌把冰鮮肉作新鮮肉陳列及出售而違反持牌條件，食環署正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。

此外，食環署人員亦就該處所及其設備的不潔情況，向該新鮮糧食店持牌人提出2宗檢控。署方亦抽取了一個豬肉樣本作防腐劑檢測，如發現有違反相關法例，食環署會提出檢控。

食環署發言人說，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。

發言人續說，任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。食環署會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會積極處理接獲的投訴。如發現有異常情況，食環署會即時作出調查及採取執法行動。

此外，食環署亦會不時主動偵查懷疑違規個案，也會按需要進行突擊巡查及執法行動。如有足夠證據，會提出檢控，並就違反相關持牌條件或街市租約條款作出跟進。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。

發言人強調，食環署十分關注冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關店鋪違例行為。

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責任編輯：郭詩詩
 

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