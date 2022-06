【糖衣陷阱】兒童日攝糖分宜少於5茶匙25克　世衛︰克服汽水甜食業界反對聲音

▲ 加工食用糖對人體有很多潛在風險。

世衛於二○一四年建議成人和小孩,每天攝取的糖份上限為二十五克,即少於五茶匙。翌年的報告再次提出,成人和小孩攝取的糖份應少過每天熱量攝取總和的一成(最理想是少於百分之五)。報告又提及,糖與牙齒疾病、糖尿病、癡肥和早死的關係,並表明已有可行和有效的方針,可向各國政府提供,並指導單位如何推行政策以減低人工食用糖及糖製品(汽水、糖果等)的普及性,並可教導公眾在日常生活中,了解糖的陷阱,但世衛最後補充一句:負責公共健康的單位,首要克服有關業界(如汽水或甜食業界)的反對聲音。

有否發覺,縱使成千上萬的研究報告,都確認了加工食用糖與很多現代都市病的關係,但為何普羅大眾對加工食用糖壞處的認知仍那麼淺薄、不具體?雖然大家都知道少食為佳,但對大眾而言,究竟一罐汽水、一件冬甩、一件Tiramisu有幾多糖份?吃多少便超出一日的攝取量?自己每日攝取的糖量有否超標?諸如此類的問題,都不太注意。

最新影片︰

其實,這幾十年間,關於糖的研究從無間斷,二○一四年,美國歷史悠久的心臟專科醫院Saint Luke's Mid America Heart Institute團隊,在《英國醫學期刊》發表了一篇研究報告《The wrong white crystals: not salt but sugar as etiological in hypertension and cardiometabolic disease》(被錯認了的白色晶粒:高血壓和心臟代謝疾病的致病原是糖,不是鹽),帶領團隊的James J DiNicolantonio博士,在一八年又提出,過量食用加工糖或是骨質疏鬆的風險因子。當然,還有之前文章已提過的腎病、肝病、短壽、過度活躍症、專注力不足、暴力傾向,甚至癌症等,研究已證實糖是誘因。

值得留意的是:加工食用糖對人體有那麼多潛在風險,為何公眾應得知的資訊卻不成比例地那麼少?這是因為糖商、甜食、汽水公司一直在背後做着令公眾注意力轉移的工作。

全文刊登《香港經濟日報》,原題為「糖衣陷阱」

投選心儀小學名單,TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張:https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名:https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元:https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文︰利嘉敏