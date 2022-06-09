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【糖衣陷阱】兒童日攝糖分宜少於5茶匙25克　世衛︰克服汽水甜食業界反對聲音

兒童健康 10:00 2022/06/09

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加工食用糖對人體有很多潛在風險。

世衛於二○一四年建議成人和小孩，每天攝取的糖份上限為二十五克，即少於五茶匙。翌年的報告再次提出，成人和小孩攝取的糖份應少過每天熱量攝取總和的一成（最理想是少於百分之五）。報告又提及，糖與牙齒疾病、糖尿病、癡肥和早死的關係，並表明已有可行和有效的方針，可向各國政府提供，並指導單位如何推行政策以減低人工食用糖及糖製品（汽水、糖果等）的普及性，並可教導公眾在日常生活中，了解糖的陷阱，但世衛最後補充一句：負責公共健康的單位，首要克服有關業界（如汽水或甜食業界）的反對聲音。

有否發覺，縱使成千上萬的研究報告，都確認了加工食用糖與很多現代都市病的關係，但為何普羅大眾對加工食用糖壞處的認知仍那麼淺薄、不具體？雖然大家都知道少食為佳，但對大眾而言，究竟一罐汽水、一件冬甩、一件Tiramisu有幾多糖份？吃多少便超出一日的攝取量？自己每日攝取的糖量有否超標？諸如此類的問題，都不太注意。

最新影片︰

其實，這幾十年間，關於糖的研究從無間斷，二○一四年，美國歷史悠久的心臟專科醫院Saint Luke's Mid America Heart Institute團隊，在《英國醫學期刊》發表了一篇研究報告《The wrong white crystals: not salt but sugar as etiological in hypertension and cardiometabolic disease》（被錯認了的白色晶粒：高血壓和心臟代謝疾病的致病原是糖，不是鹽），帶領團隊的James J DiNicolantonio博士，在一八年又提出，過量食用加工糖或是骨質疏鬆的風險因子。當然，還有之前文章已提過的腎病、肝病、短壽、過度活躍症、專注力不足、暴力傾向，甚至癌症等，研究已證實糖是誘因。

值得留意的是：加工食用糖對人體有那麼多潛在風險，為何公眾應得知的資訊卻不成比例地那麼少？這是因為糖商、甜食、汽水公司一直在背後做着令公眾注意力轉移的工作。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「糖衣陷阱

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撰文︰利嘉敏

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