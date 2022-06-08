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【污水陽性】元朗及西貢區多個屋苑污水陽性　民政事務處派8.9萬套快測套裝

社會 18:59 2022/06/08

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（政府新聞處圖片）

​因應元朗及西貢區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（8日）表示，元朗民政事務處及西貢民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約89,000套快速測試套裝。

元朗民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向溱柏、怡豐花園、朗景臺、翠韻華庭、御庭居、華翠豪園、藝典居及元朗安興街、教育路及豐樂里附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

（政府新聞處圖片）

此外，西貢民政事務處透過物業管理公司，向寶盈花園、雍明苑、海翩滙及SAVANNAH的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

市民可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。

市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：郭詩詩

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