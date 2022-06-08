【癌症殺手】社工爸爸不敵淋巴癌病逝 家人感激熱心人士禱告及幫助

社工爸爸阿昌自上年５月確診淋巴癌四期以來，與癌症對抗超過一年，在昨晚不敵病魔離世。社工爸爸的太太敏敏在社交網站上發文，表示「感恩我們能夠在私院好好陪伴他並跟他好好道別」，同時感謝網民過去1年在禱告上和金錢上的幫助及多謝所有的祝福。

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確診急性淋巴癌4期

社工爸爸阿昌、媽媽敏敏從事青少年兒童工作20年，兩人育有一個10歲兒子。阿昌去年5月確診患上「高惡性、高毒性」急性淋巴癌4期及3組基因突變，因腫瘤在左頸頂著牙齒，阿昌甚至連口都不能合上，而且在進食、發聲、呼吸都出現困難，自去年5月至11月共進行20次電療。

經歷電療後，阿昌病情曾出現好轉，左頸腫瘤曾由9.6乘4.4cm 縮到 0.8乘0.7cm，醫生更形容「能夠縮到這個size也是一個奇蹟」，而且可以進行幹細胞移植。今年1月時，阿昌PET掃描曾顯示「原先的8個腫瘤無晒，包括胃部10cm大的腫瘤。」醫生指「電療和自體幹細胞移植清到腫瘤係奇蹟」，1月中時亦cancer free出院，惟1月24日證實腫瘤復發，最終昨晚病逝。

「沉默的癌症」淋巴癌

淋巴癌病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，因此被稱為「沉默的癌症」，據醫管局最新資料顯示，2017年共有1002人發病，當中有395人死亡，佔整體死亡數目的2.8%。淋巴瘤主要可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，當中以本港第8號癌症殺手非霍奇金淋巴瘤較為常見，且可從身體任何部位發病，較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌三大類。

慢性淋巴癌是較為緩慢的腫瘤，沒有治療下多數患者都可以存活5至10年，不過仍未有徹底根治方法。惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。此外，非霍奇金淋巴癌更可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等。

淋巴癌六大病徵：

頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動

大量流汗或發燒，尤其是在夜晚

全身持續出現紅疹、痕癢

食慾不振、體重下降

容易疲累

咳嗽、呼吸急促

若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

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責任編輯：羅嘉欣