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【取消對沖】立法會二讀通過取消強積金對沖　72票贊成6票反對11票棄權

政治 19:15 2022/06/08

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立法會今日二讀辯論取消強積金對沖，工聯會代表陸頌雄心情興奮，一度高歌。 （陳國峰攝）

立法會今以72票贊成、6票反對、11票棄權，二讀通過有關取消強積金對沖的條例草案，料明日三讀通過，最快2025年實施。

自由黨3位議員均投下反對票，自由黨主席邵家輝表示，商界經歷疫情已是五勞七傷，現時處理方案並不是合適時間，擔憂深化勞資雙方的矛盾，若政府不下調計算遣散費或長期服務金的工資比率及上限，及為商界提供誘因，他無法對法案予以支持。其中行政會議員成員張宇人投下反對票。

勞工界議員周小松則指，有關擔心大可不必，因為從法例層面而言，《僱傭條例》已充份保障僱主的權利，假若員工明顯「搏炒」而被即時解僱，有機會無法取得長期服務金，從現實層面而言，公司自然不會給予推薦信，僱員會為其前途作考慮。

對於中小企擔心取消強積金對沖會帶來額外的財政負擔，周小松表示，勞工界同意以劃線方式取消對沖，實施日前的僱主供款可以用以對沖遣散費及長期服務金，讓取消對沖後工資成本的增加變得可計、可控，已是勞工界作出的最大讓步。

其中一名投下棄權票的議員為進出口界代表、中華進出口商會副會長黃英豪。他表示，認同取消強積金為勞方帶來的權益，但難以支持現在政府就要匆匆通過有關修訂，現時香港中小企經營困難，在現在宏觀環境下，難以修訂爭議如此大的議題。

有關取消強積金對沖的爭議，橫跨兩屆政府，政府在最新方案承諾，提供為期25年、合共332億元的資助，紓緩僱主財政負擔。勞工處處長孫玉菡早前表示，相信取消對沖對企業的營運影響輕微。

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記者：陳葆琳、林曉君

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