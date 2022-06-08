【食物安全】M+博物館餐廳「ADD+」吞拿魚柳　檢出含有毒代謝物組胺

▲ M+博物館餐廳「ADD+」吞拿魚柳檢出含有毒代謝物組胺。（西九文化區網頁圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（8日）表示，早前接獲衞生署衞生防護中心通報懷疑涉及吞拿魚柳的食物中毒個案，當局正積極跟進有關個案，並到涉事的食肆西九文化區M+博物館的餐廳「ADD+」抽取的一個吞拿魚柳樣本檢出含有毒代謝物組胺。

中心發言人說，早前接獲有關個案後，隨即派員到食肆跟進調查，並抽取樣本作化驗，結果顯示一個吞拿魚柳樣本被檢出每公斤2600毫克的組胺，可能引致中毒反應。該食肆已按中心指示停售及棄置相關食品。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並指令該處所進行徹底清潔和消毒及落實改善措施以確保食品安全。

涉事食肆大廚Daniel回覆TOPick時指，有關中毒個案事發於上周涉及三名員工，指他們在午飯時間後進食有關的吞拿魚柳，其後各人均表示感到不適、肚痛，需由救護車送院治理。

他說，當日午餐時段亦有供應有關食品，但亦暫沒接獲任何客人表示進食後不適，相信是因為員工「一邊工作一邊進食」，加上當日天氣比較炎熱，料食物因而變壞，而事發後餐廳亦已馬上停售及棄置相關食品，在衞生方面亦有特別注意。



食安中心發言人表示，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。

發言人說，組胺較常見於若干種魚類包括吞拿魚、沙甸魚、馬鮫和銀魚，是由細菌性腐敗產生的有毒代謝物。進食含大量組胺的魚可引致中毒反應。組胺的中毒症狀包括口腔有刺痛及灼熱感、面色潮紅、出汗、噁心、嘔吐、頭痛、心悸、暈眩及出疹。中毒症狀會在進食後幾個小時內出現，並通常在12個小時內消失，亦無長期影響。

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記者：郭詩詩