【收受賄款】幼稚園員工被揭涉嫌收賄遭解雇　英基：已改革收生政策

▲ 涉嫌行賄的英基烏溪沙幼稚園行政主任已遭校方解僱。（林宇翔攝）

英基烏溪沙幼稚園1名前行政主任（8日）遭廉政公署落案起訴，被控涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以助其子女獲該校幼兒班取錄，同時有10名家長涉嫌提供賄款被控。英基學校協會回應表示，校方內部調查發現該名員工違反行為守則後，已立即解僱她，並已改革收生政策，使手續更嚴謹。

英基學校協會行政總裁葛琳表示，校方在得悉事件後，已進行內部調查及通知廉署，並全力配合廉署調查工作，透露學校進行內部調查發現該名員工違反英基的行為守則後，已立即解僱她；校方調查也包括其他英基屬校，結果並無發現其他不當行為。

葛琳表示，英基其後已改革收生入學政策，使手續更加嚴謹，盼英基的持份者包括家長、教師和學生能夠理解，惟因法律程序關係，目前未能透露更多資料。

【收受賄款】廉署起訴英基國際幼稚園前行政主任及10名家長 疑助子女獲取錄涉貪90萬元（詳情即看：【下一頁】）

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責任編輯：馮琪雅