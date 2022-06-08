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葉劉接種第4針後體溫略高　仍覺身體適應復必泰

政治 20:19 2022/06/08

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葉劉淑儀昨日接種第4針。（葉劉淑儀Facebook）

在新冠肺炎肆虐兩年多，港人對接種疫苗已經不再陌生。新民黨立法會議員葉劉淑儀昨日也前往接種第4針，不過就感到體溫略高，但她仍覺得，頗適應復必泰。

葉劉淑儀同時是行政會議成員，是香港首批接種疫苗的人士，也是首批接受「溝針」，即首兩針接種科興疫苗，之後改接種復必泰的人士。

她在社交網絡上分享，早前徵詢過醫生後，知道身體狀況良好，便去養和醫院港島東醫療中心打第4針，而今次與第3針一樣，都是接種復必泰，針後手臂未有疼痛，針口也沒有滲血，一切良好。

不過一覺醒來，葉劉今早就覺得有點疲倦及體溫略高，但整體無大礙，評估後相信不影響工作，所以就如常上班，到立法會審議強積金對沖草案，直至投票後才回家休息。針後行程如常，難怪她會嘆：「看來我也頗為適應接種復必泰疫苗。」

她最後又呼籲，盡快為未打針的長者、適齡兒童，安排接種疫苗，認為香港有免費疫苗供市民選擇，是令很多國家的人羨慕。

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撰文 : 傅流螢

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