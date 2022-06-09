【大學排名】港5院校躋身世界大學排名百大　QS：國際聲譽全下跌響警號

▲ 港大仍穩佔本地「一哥」地位，全球位列第21位，亞洲排第5。（資料圖片）

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）最新世界大學排名今日（9日）出爐，本港繼續有5間大學躋身全球100大，排名最高的香港大學位列全球第21位，按年微升1位，中文大學亦升1位至第38位，創近10年多以來最佳成績；科技大學則跌6位至第40位。惟QS指本港院校在國際聲譽方面陷入困境，學術及僱主聲譽排名均見下跌，形容已響起警號。

7大學上榜 3間排名下跌

QS世界大學排名2023採用6項指標，包括學術聲譽（40%）、僱主聲譽（10%）、論文引用次數（20%）、師生比例（20%），教員及學生國際化程度（各佔5%），收集逾15萬名學者及近10萬名僱主意見等，最終有1,418間院校上榜，屬最大規模的一年。

本港繼續有7間大學上榜，4間排名上升、3間下跌；港大仍穩佔「一哥」地位，由去年第22位升至21位，但在亞洲僅排第5，落後新加坡及內地4間大學，包括第11位新加坡國立大學、第12位北京大學、第14位清華大學及第19位南洋理工大學。

中大亦微升1位至第38位，科大則急挫6位至第40位；其餘大學排名與去年相若，城市大學跌1位至第54位，理工大學升1位至65位，百大之外的浸會大學，則升6位至第281位，嶺南大學由去年581至590位，跌至601至650位。

中大升至38 10年多新高

QS形容本港院校整體表現正面，惟所有大學在學術及僱主聲譽調查排名均下跌，形容已響起警號，或受到國際監察（international scrutiny）影響，但強調本港院校有高度國際化的師生基礎，仍能出產世界級研究。

中大回應表示，一直致力與企業加強聯繫，上月開展的「在學•在職計劃」是成功例子，可讓企業夥伴直接參與課程；校方亦指其排名自2019年起逐年提升，認為通過第三方獨立評估更突顯大學近年在研究、學生體驗及國際化方面的進步，並在「國際教師比例」項目獲得滿分。

港大則稱一直致力在多方面力求卓越，確信透過實踐未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，提升港大在國際間聲譽。科大說，視排名為參考，並將不斷求進，致力貫徹優秀教研表現，以提供優質教育及創新科研為己任。

全球三甲方面，美國麻省理工學院（MIT）連續11年稱冠；英國劍橋大學攀升1位至第2，史丹福大學則維持第3；去年排第2的牛津大學今年跌出三甲，位列第4，哈佛大學維持第5。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅