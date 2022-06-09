【港大研究】袁國勇團隊揭疫情期間細菌感染減　相信與全民戴口罩有關

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新冠肺炎疫情肆虐下，港人持續戴口罩防疫近2年，港大專家袁國勇研究發現疫情期間可經空氣傳播的社區細菌感染顯著下跌，由包膜細菌感染致敗血症社區個案，更較疫情前高峰急跌85%；猩紅熱及水痘呈報亦減少，其間全港醫療機構的抗生素消耗量，亦較疫情前減少12.5%至47.9%。團隊相信或與全民戴口罩有關，強調持續戴口罩屬重要的預防措施。

研究由港大微生物學系講座教授袁國勇領導，透過衞生署及醫管局於2012至2019年「疫情前」，以及2020至2021年「疫情期間」兩時段，社區細菌感染致敗血症趨勢及抗生素使用量情況，分析戴口罩、保持手衞生等防疫措施的影響。

發現涉及可經空氣傳播，由包膜細菌感染致敗血症的社區個案急跌，由疫情前高峰期(2014年)的302宗，疫情期間分別錄得68宗(2020年)及47宗(2021年)；涉及入院個案的血液化驗結果，亦見化膿性鏈球菌、肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌及腦膜炎雙球菌，均於疫情期間下跌。同期呈報的猩紅熱、水痘及肺結核個案同樣錄得下降。

社區細菌感染個案下跌，連帶抗生素消耗量亦趨減，去年疫情期間，私家醫生、社區藥房及公私院的抗生素消耗量，亦較2019年疫情前，減少12.5%至47.9%不等，以社區藥房消耗量減幅最多。

團隊解釋，肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌及腦膜炎雙球菌等包膜細菌，均可透過飛沫或空氣傳播，相信全民戴口罩等防疫措施發揮重要角色，防止包膜細菌感染感染上呼吸道。不過，由非經空氣傳播的抗藥細菌MSSA、MRSA引致的敗血症個案卻不跌反升，團隊未能完全掌握原因，惟料或與疫情下病人抗拒到醫療機構，因而延遲治療所致。

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記者：陳正怡