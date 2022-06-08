【強制檢測】46處納強制檢測　旺角、鰂魚涌等11家食肆上榜

▲ 強制檢測

本港第五波疫情持續，政府今晚（8日）公布將46處納入強制檢測公告，當中包括11間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月9日或10日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

曾於6月2日至8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

深水埗荔枝角道144-148號金安大廈

北角栢景臺1座

紅磡黃埔花園綠榕苑2座

藍田藍田邨藍泰樓

土瓜灣帝庭豪園1座

鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座

荃灣大河道57-75號卓明大廈

牛頭角樂華南邨敏華樓

東涌映灣園悅濤軒11座

旺角奶路臣街1-1E號源發大廈

馬鞍山富寶花園11座

將軍澳廣明苑廣瑞閣

何文田帝庭園6座

將軍澳廣明苑廣新閣

大圍名城3期5座

天水圍天慈邨慈屏樓

元朗洪福邨洪樂樓

大圍名城1期1座

元朗建業街62號聯發洋樓

西營盤高街97號麗恩閣

大角咀維港灣7座

大埔嵐山5座

觀塘順天邨天柱樓

紅磡海逸豪園9座

西營盤皇后大道西210-218號華利樓

馬鞍山曉峯灣畔5座

筲箕灣香島5座

青衣長發邨亮發樓

鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

慈雲山慈正邨正怡樓

將軍澳蔚藍灣畔6座

鰂魚涌寶峰園C座

何文田One Homantin 1座

東涌逸東二邨德逸樓

鰂魚涌太古城廬山閣：5月31日至6月8日(曾身處超過兩小時)

食肆(指明期間及時段)：

阿詩瑪雲南風味軒 -- 鰂魚涌太古城中心地下003-004 號鋪 (6月1日 14:00 ~ 15:00)

一日三餐 -- 旺角通菜街 2Q-2Z 號鴻輝大廈地下 7 號鋪 (6月1日 08:30 ~ 09:30)

鮨之 -- 旺角朗豪坊 4A 樓 6 號鋪 (6月4日12:30 ~ 13:30)

花園餐廳 -- 旺角豉油街 104 號鴻都大廈東翼 1 樓 (6月2日 14:00 ~ 16:00)

翠河餐廳 -- 何文田何文田廣場 3 樓302 號鋪 (6月2日 10:45 ~ 11:45)

你好！茶飯 -- 何文田何文田廣場 2 樓227-228 號鋪 (6月1日 15:45 ~ 16:45)

八月‧茶室 -- 粉嶺皇后山邨皇后山商場1 樓 101 號鋪 (6月1日 13:45 ~ 14:15)

新明苑宴會廳 -- 粉嶺馬適路 1 號逸峯廣場1 樓 118 號鋪 (6月3日 10:45 ~ 12:45)

大快活 -- 鰂魚涌康怡廣場北座 2 樓S32-S36 號鋪 (6月4日 10:00 ~ 11:00)

上海姥姥 -- 鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3 號鋪 (6月4日 17:45 ~ 18:45)

佳樂冰室 -- 筲箕灣筲箕灣東大街 42-52 號金來大廈地下 H 鋪 (6月5日 11:00 ~ 11:45)

政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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記者：鄧凱文