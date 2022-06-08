【招聘博覽】逾150間企業參與數碼港招聘博覽　提供逾1,500創科職位創歷年新高

▲ 逾150間企業參與數碼港招聘博覽，提供逾1,500創科職位創歷年新高（數碼港提供））

第5波疫情持續，數碼港年度一連三天招聘博覽成功吸引超過1,000名求職者參與，平台總瀏覽量突破20,000人次，並將持續開放至7月3日。今次招聘博覽吸引逾150間企業提供超過1,500個創科相關職位，創歷年新高，當中以技術專才職位佔最多，接近40%，設計相關空缺亦見增幅。

今次招聘博覽吸引逾150間企業提供超過1,500個創科相關職位，創歷年新高，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈、網絡安全等範疇，當中以技術專才職位佔最多，接近40%，設計相關空缺亦見增幅。

而以科技範疇劃分，智慧生活相關職位佔最多，達35%，主要由於香港積極發展智慧城市和數字經濟，使零售科技、教育科技、健康科技、環保科技、人工智能及物聯網相關工作等人才需求日益增加。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，今年互動招聘博覽的參與公司、職位數目均見增長，求職者及畢業生的學科及背景亦豐富多元，反映創科人才庫日漸擴充，對此感到鼓舞。

陳續指，區塊鏈、元宇宙等概念興起，帶動創科產業越趨多元發展。創科界延攬人才，不再限於擁有工程或資訊科技學歷、背景的技術專才，並積極吸納就讀市場推廣、美術設計等學科的新血。

用戶可繼續瀏覽職位空缺及重溫講座內容，詳情請參閱https://ccf2022.vfairs.com/。

今年招聘博覽同場舉行與國際扶輪3450地區合辦的「構建智能公園2021-2022」決賽暨頒獎典禮，表揚創意與執行性兼備的智能公園方案，推動可持續智慧城市發展。學生組由拔萃男書院「擁抱・現在」奪冠，東華三院伍若瑜夫人紀念中學「未・來自臨港」和裘錦秋中學（屯門）「智心園」分別獲得亞軍和季軍。公開組方面，由香港大學團隊包辦頭三名，分別由The Smart Loop智環獲得冠軍，亞軍和季軍則屬於Nex - Gen Farm「下．耕」和Nat-IT Grow「智治・研然」。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文