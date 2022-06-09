【正能量】90後疫下賣花茶盼為社會帶來正能量　青協技能轉型培訓計劃奪冠

▲ 邱家麗與兩個夥伴創立養生花茶店。（黃建輝攝）

新冠疫情下本港失業率一度高企，為裝備受疫情影響的青年擁有多元職業技能，香港青協領袖學院去年10月起推出「自主•創出路」技能轉型培訓計劃，讓參加者以創業形式學習軟硬技能，並透過自組網店及參與市集來實踐。其中一間由90後成員領軍的花茶公司獲得計劃的冠軍，得到起動基金及於市集擺檔的機會。創辦人邱家麗分享，過程中學習到如何塑造品牌形象等知識。

邱家麗於去年辭職，原本打算到外國深造，但最後擱置。適逢兩個夥伴大學畢業，就決定大膽嘗試創業。其公司主打養生花茶，例如標榜可養肝明目的玫瑰桂圓杞子茶、可降脂紓壓的薰衣草烏龍茶等。公司名為「Barakh」，是希伯來文，意思為「祝福」。邱家麗說，希望產品就像一份對他人的祝福：

在街上很容易買到很多高糖份的飲料，我們可以讓客人選用相對較健康的甜菊葉，希望可為港人的身體帶來多點正能量。

90後的她出身基層家庭，自幼夢想多多，既想做CEO，亦想從政及做律師，但終極目標只有一個：

想在這個社會、為我喜歡的地方帶來更多正能量，幫助更多有需要的人。

自幼夢想多 做CEO從政律師

邱家麗在一個單親家庭長大，小時候母親為養活她與哥哥，要在街邊擺賣；一家三口居於一間僭建的天台屋，她記得收到清拆令，要立刻搬走時感到徬徨無助，這些經歷引發她對法律的興趣，除此之外，她亦有一個「CEO夢」：

人生其中一個夢想，是想成為老闆，因為覺得做CEO很有型。現時就覺得好自主，想做甚麼都可以，想到任何策略都可以試行，因為我們都是老闆，不用再等人批准。

她曾於香港都會大學（當時為香港公開大學）就讀一個有關商業的學士課程，又於英國曼徹斯特都市大學取得一個法學本科學位，並在香港神召神學院取得碩士學位，如今又「踩過界」創業。她說，希望透過不同豐富人生經歷，增進見識，了解及明白更多人的需要，日後發掘更多方法貢獻社會。

去年10月因一時熱血開始一盤生意，邱家麗直言，經營網店遇到很多想像不到的阻滯：

我們都不是電腦專才，要由零開始去打造一個網頁很有難度。而直到現時，仍然未成功獲得一個公司銀行戶口，才知道原來要在香港開戶口都不容易。

邱家麗又大歎遇到不少營運困難，例如印刷包裝有不少難關，由於每次印刷數量要以千位數起跳，印畢後資金已見底，然後又要找地方儲存。開始創業時步步驚心，到公司逐漸成形，要在行銷上下苦工，偶然得知青協領袖學院舉辦培訓計劃，她們於是報名，盼可裝備自己。

▲ 公司主打養生花茶，例如標榜可養肝明目的玫瑰桂圓杞子茶、可降脂紓壓的薰衣草烏龍茶等。（黃建輝攝）

導師如指路人 少走冤枉路

邱家麗分享其中一個在計劃中學到的知識，是如何打造其品牌形象，例如產品包裝以白色為主，背後都有目的：「導師教我們如何打造品牌形象，包裝用甚麼顏色，都已經可代表到我們的特色。」邱家麗說，從導師分享的個人經驗中，獲得舉辦市集的「攻略」：「他就像一個指路人，令我們少走點冤枉路。」

眼見身邊同齡人事業有成，自己仍在嘗試不同的可能性，邱家麗坦言偶爾會感到自我質疑，亦憂慮前路茫茫，但其信仰和信念一直支撑她走下去：

今天並不是我們的終局，何時發現對自己生命重要的意義而作出行動，永遠都不會太遲。成為千萬人的祝福就是我的動力。

為協助有意轉型的青年，青協領袖學院亦邀請人力市場專家，剖析後疫情時期必備的技能，以及網店和市集的營運攻略，另外亦設多場培訓工作坊，主題包括網絡營銷、理財技巧、商業法律、創業家精神等。因為商業計劃的可行性、策略制定、滙報的溝通表達等方面有出色表現，邱家麗的公司最終獲得冠軍，亦獲安排參與市集。她們計劃日後繼續研發不同口味的花茶，擴闊銷售網絡。

▲ 青協領袖學院總監黃好儀。（黃建輝攝）

黃好儀表示，整個計劃是以創業模式，培養青年的軟硬技能，包括理財及人際溝通技巧等，讓他們裝備自己，應對未來工作上遇到的挑戰。黃好儀又說，疫情下更見人才培育工作的重要性，而創業是一個解難過程，即使最終未有獲盈利，但實際上仍有「進帳」，

如果有意創業的人，失敗過會知道如何令產品做得更好；可能他會覺得打工更啱自己，亦可助他選定事業道路，令他們知道自己是有多元出路的。

是次技能轉型培訓計劃獲滙豐香港社區夥伴計劃2021的資助，並奪得「未來技能大獎」。主辦單位認為，項目為有意創業的青年提供實際財務及多元化服務，讓他們發展不同的未來技能，實踐創業理想，亦與時下經濟模式脗合。

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記者：黃悅晴