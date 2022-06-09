聘同一顧問公司提供同類服務　陳仲尼比吳傑莊多付5000元？

▲ 選委界議員陳仲尼。（資料圖片）

第七屆立法會近三分二是「新丁」，數位議員聘請顧問「指導」，傅流螢翻查近日陸續出爐的議員營運開支時，發現有兩位議員聘請同一間顧問公司，提供的服務大同小異，但其中一人卻要多付$5000，所謂何故？

同為選委界議員的吳傑莊和民建聯陳仲尼，聘請同一顧問公司提供顧問服務。其中，陳仲尼以月薪$30,000得到的服務包括：（1）每月提供1篇約1000字的文章，在報章刊登；（2）舉行不定期會議，討論議辦的立法會工作事宜，包括辦事處工作以及社會熱門議題；（3）提供有關媒體的公關顧問服務。

▲ 選委界議員吳傑莊。（資料圖片）

至於吳傑莊，卻以月薪$25,000得到類似的服務，且有過之而無不及，除了同樣有每月一篇文章，不定期會議規定要每月舉行，亦要協助處理與其相關的青年及地區工作，並為社會議題和政府政策提供專業意見，回應突發或熱門事情。

究竟陳仲尼為何多付$5000元？陳仲尼接受查詢時就話，自己早過吳傑莊聘請該顧問，當時有「貨比三家」，並決定「價低者得」，惟當時並不知道對方可提供另一個較低的價錢。陳說，相關顧問公司事後才知會他，將為吳傑莊提供顧問服務，並口頭約定，不互通兩個議員辦事處消息。

▲ 選委界議員陳曼琪。（資料圖片）

另外，選委界議員陳曼琪亦以$36000聘請一位陳姓顧問，得到的服務包括協助處理立法會事務，包括但不限於撰寫演講稿、新聞稿、研究報告或其他立法會事務相關的文書，提供時事分析之綜合意見；以及協助聯絡社會各界人士等。

陳曼琪形容對方為「堅定的愛國者」、學歷高、熟悉本地社團的架構及運作，「熟悉本人慣性及政策立場」，是該職位不可替代的人選。