【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著

▲ 患有中度智障、自閉症，還有言語障礙的兒子，徹底改變了Garry的人生，如今回望將近30年的「育兒」生涯，歷程艱辛亦有笑有淚。

並肩而行，直至生命終結。這除了是夫妻間的承諾，亦是Garry跟兒子棠棠的「共識」。患有中度智障、自閉症，還有言語障礙的兒子，徹底改變了Garry的人生，如今回望將近30年的「育兒」生涯，歷程艱辛亦有笑有淚。「人哋見到會替我辛苦，但在棠棠身上，我是有所得著。」人生就是要隨遇而安，順勢而為，才能活得自在快樂。

黃昏時，Garry帶著棠棠走過人流如織的地鐵站，途人總會再三回望，不時還聽到語帶不屑的一句「白癡」，全因棠棠活潑地手舞足蹈，又不時彈跳一下，伴隨著「嗯嗯哦哦」的叫聲。見Garry一手握著棠棠手腕，一手緊抓棠棠背包的帶子，將他控制在扶手梯的一旁。Garry說：「智障不是大晒，也需要好好管教，學習守規矩。」

解釋體諒 化解歧視

對於旁人的注視或評頭論足，在口罩下仍能從他帶笑意的眼睛中感受出豁達。「初時真的好介意，只希望盡快控制棠棠的行為，後來就漸漸習慣，學會了不在意。」多年來，Garry跟途人說得最多是「對不起、不好意思」，如今卻希望途人可以多問幾句，讓他有機會去解說此情況。「多了解才會少歧視，解釋多一個，就多一個人體諒。」他只能在有限的能力內，盡力撫平坊間因無知而產生的歧視。

▲ Garry只希望棠棠學好自理能力，將來入住院舍時可以照顧自己。(湯致遠攝)

回想當初滿心歡喜地迎接兒子的來臨，作為父親的Garry正構想如何栽培，望子成龍，卻發現一切不似預期。他說：「棠棠在兩歲時確診自閉症和中度智障，當時還有遐想，如果再努力些，會不會令他走回正常的方向。」夫妻倆抱著發掘某方面天才的一絲希望，讓棠棠進行各式各樣的才藝訓練。後來更發現棠棠有言語障礙，而且人愈長大，學習能力愈慢，跟常人的距離愈拉愈遠。最後希望落空，他們要正式面對棠棠的艱辛成長之路。

懂得放手 因材施教

事實上，Garry的歷練在棠棠媽媽去世後才真正展開。當時棠棠11歲，他每天下班後還要負起照顧和教導兒子的重任，那刻才確切意識到即使不放棄嘗試上千次，也未必成功。Garry除了氣餒得自我懷疑、壓力幾乎爆煲之外，也使父子關係變得緊張。在經過3年的苦苦掙扎後，他終於明白因材施教，正如《聖經》所言的「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離」，從此結束了每晚在書桌前上演的困獸鬥角力，放過自己，也放過棠棠。

▲ 隨着棠棠的成長，其能力跟常人的差距愈來愈遠。(被訪者提供圖片)

Garry笑說對子女的期望要有，但要視乎實際能力。「棠棠不需要追求成績，學校教的知識，如三角形，就算學不到對生活都無大影響。」他重新審視棠棠的真正需要，經過12年的教育，棠棠畢業後獲安排到日間展能中心，雖說可以爭取去庇護工場，做些簡單的工作，但細想下還是「取易不取難」。

「棠棠的最好歸宿是在政府資助的院舍終老，希望他懂得照顧自己，融入群體生活之中。」棠棠學會生活自理能力、有禮貌守規矩才是重點。即使教導清潔打理自己，特別是大小二便後的清潔，也是百般挑戰，但Garry的心態已經改變了。「學不會是正常，可以慢慢繼續試，若然某一日奇迹地學會，就當中獎。」他笑說以前的個性隨和樂天，在幾十年的訓練後，EQ更是無限提升，耐性絕佳，坦然面對挫敗。

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耐性至上 以柔克剛

講起父子間的相處，Garry也是在不斷碰壁中學習，手背上的疤痕正是印記之一。有晚棠棠在洗澡時情緒失控，Garry一時心急想按著他，不小心兩個人一起滑倒。「我的手先着地，當時只心急檢查棠棠有沒有受傷，以為手指尾只是撞甩骹。」即使當晚Garry手痛得睡不著，也堅持第二天早上送棠棠到日間展能中心後才去醫院，原來竟是手指尾骨折，需要進行接駁手術。他笑說父子相處間必定有摩擦，卻絕不能硬碰硬。

若說遺憾，就是棠棠一直活在自己的世界之中，不會表達感情，冷冷淡淡，當他媽媽去世時，失去從小到大朝夕相處的人，亦沒有大吵大鬧，如常地過日子。唯一讓人感到依賴的瞬間，就是讓Garry握着他的手腕，聽他的「嗯嗯哦哦」單音語言。

▲ 老師發掘出棠棠堅毅的特點，跑步成了父子的活動之一。(被訪者提供圖片)

在這段親子關係中，Garry注定是盡心盡力付出，不求回報的人。兒子人生的每一步都需要仔細考量，他凡事會想得更多更遠。就如棠棠天生瘦弱，Garry便加強體能訓練。「每晚都要做sit up、掌上壓，順便消耗體力更易入睡。」這多得老師發掘出棠棠的堅毅個性，即使馬拉松的半碼賽事也能堅持完成。同時也為父子二人生活增添更多樂趣，Garry笑說棠棠完全遺傳他喜歡大自然的DNA，如假日節目必定是行山，閒時會去跑步，在疫情前還不時出國遊山玩水，父子現已成為彼此倚靠的人生夥伴。

記者：劉妙賢