【封區檢測】將軍澳裕明苑裕昌閣及藍田邨藍暉樓圍封強檢　馬鞍山銀湖・天峰第一座發現2宗陽性【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】觀塘藍田邨藍暉樓圍封強檢

觀塘藍田邨藍暉樓下午5時起圍封強檢，受檢人士須於今晚11時前接受檢測。政府目標是在明日（10日）上午約10時完成行動。視乎檢測結果，行動或延長。

【17:00】將軍澳裕明苑裕昌閣圍封強檢

將軍澳裕明苑裕昌閣自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日（10日）上午約11時完成此行動。

【11:30】馬鞍山銀湖・天峰第一座1人未進行強制檢測

馬鞍山銀湖・天峰第一座執法行動在今日上午約10時半完結。政府共檢查了341名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。



政府亦提醒沒有應門的38戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。



【08:30】馬鞍山銀湖・天峰第一座發現2宗陽性

馬鞍山銀湖・天峰第一座741名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪257戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組