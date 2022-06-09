  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 12:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】馬鞍山銀湖・天峰第一座發現2宗陽性　1人未強檢【不斷更新】

社會 11:33 2022/06/09

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:30】馬鞍山銀湖・天峰第一座1人未進行強制檢測

馬鞍山銀湖・天峰第一座執法行動在今日上午約10時半完結。政府共檢查了341名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。
 
政府亦提醒沒有應門的38戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。
 

【08:30】馬鞍山銀湖・天峰第一座發現2宗陽性

馬鞍山銀湖・天峰第一座741名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪257戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

最新熱門影片：【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」  骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組

相關文章

【第五波疫情】301宗快測經核酸覆核後確診　多屬6月4至6日快測陽性個案
16:47 2022/06/08
【第五波疫情】301宗快測經核酸覆核後確診　多屬6月4至6日快測陽性個案
【學校爆疫】新增94宗學校陽性呈報涉87校　新加坡國際學校錄3個案已停課
16:42 2022/06/08
【學校爆疫】新增94宗學校陽性呈報涉87校　新加坡國際學校錄3個案已停課
【強制檢測】46處納強制檢測　旺角、鰂魚涌等11家食肆上榜
23:05 2022/06/08
【強制檢測】46處納強制檢測　旺角、鰂魚涌等11家食肆上榜

你可能感興趣

【第五波疫情】301宗快測經核酸覆核後確診　多屬6月4至6日快測陽性個案
16:47 2022/06/08
【第五波疫情】301宗快測經核酸覆核後確診　多屬6月4至6日快測陽性個案
【學校爆疫】新增94宗學校陽性呈報涉87校　新加坡國際學校錄3個案已停課
16:42 2022/06/08
【學校爆疫】新增94宗學校陽性呈報涉87校　新加坡國際學校錄3個案已停課
【強制檢測】46處納強制檢測　旺角、鰂魚涌等11家食肆上榜
23:05 2022/06/08
【強制檢測】46處納強制檢測　旺角、鰂魚涌等11家食肆上榜
疫情 強制檢測 醫生 衞生防護中心 衞生署 馬鞍山

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
09:28 2022/06/08
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
【偉大母愛】單親媽為養家做地盤10年　失業港男跟母返工捱苦淚崩：佢仲走嚟幫我
13:40 2022/06/08
【偉大母愛】單親媽為養家做地盤10年　失業港男跟母返工捱苦淚崩：佢仲走嚟幫我
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡