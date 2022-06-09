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【天氣不穩】天文台發出雷暴警告　短期內香港廣泛地區或受大雨影響【不斷更新】

社會 09:40 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

今日多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。（梁偉榮攝）

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，位於廣東西部沿岸的雨帶正逐漸移向珠江口一帶。

【09:35】短期內香港廣泛地區或受大雨影響

天文台提醒，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:05】天文台發出雷暴警告

天文台發出雷暴警告。天文台預測，一個雷雨區正在香港以南海域發展，預料會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。

今日（9日）多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風。

天文台展望，一道低壓槽會在未來一兩日在廣東沿岸徘徊，該區未來一兩日有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，下週初廣東沿岸驟雨減少，但預料低壓槽會在下週中期再度為華南帶來不穩定天氣。

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記者：TOPick 港聞組

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