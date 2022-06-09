【MIRROR成員】Anson Lo挑戰最污糟邋遢造型　為《King Kong》首次執導MV感驚慌

▲ Anson Lo挑戰史上最污糟邋遢造型，為新歌《King Kong》首次執導MV大呼驚慌。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）於今日推出全新跳唱歌曲《King Kong》，並首次擔任MV導演，以Virtual Background（虛擬背景）拍攝超現實故事情節。

首次執導的Anson Lo坦言這是一次難以忘懷的驚慌體驗，《King Kong》由昨晚九時多上架至今，短短半日已累積了超過40萬人次點擊，預計一日內有機會破百萬。

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《King Kong》的MV靈感來自《移動迷宮》系列電影，Anson Lo希望能向電影致敬，所以MV的開場參考了電影來拍攝，並想從MV故事中展現「人性的考驗」

教主稱：「升降機上嚟後去到一個乾旱嘅沙漠，大家為咗爭一支水而展露人性，其實成個故事配合返歌詞內容，比喻人為求得到想擁有嘅嘢而競爭、比賽，但其實除咗自己勝出，好大機會可以大家一齊贏，一齊擁有、分享一個好好嘅成果。」

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首次執導感驚慌

今次Anson Lo更首次擔大旗為MV執導，他形容是一個很驚慌的體驗：「無諗過自己要參與嘅部份有咁多！以往自己預期做導演可能只係諗MV橋段、服裝，好片面嘅設計概念，但今次執導《King Kong》之後，就發現好多嘢都要顧及。」

他續指：「除咗故事情節，仲要顧及幕後製作例如Rundown，或遇到困難時要調度拍攝次序，甚至演員演繹方法、情緒，導演都有責任去主導。今次係一個係驚慌嘅經歷，因為發現自己好多嘢都唔識，喺幕後管理方面好多嘢都唔識，要人哋教我點去做稱職導演。」

首次執導亦為Anson Lo帶來無比的壓力：「如果話自己係呢個MV嘅導演嘅時候，就好似MV 100%好與壞都完全自己造成，所以由Day 1開始都好想確保MV質素係好，或者表達故事同《King Kong》本身首歌詞同步，呢個係最大壓力來源。」

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加入虛擬背景充滿科幻感

另一個壓力來源，相信是因為拍攝上的不確定，事關今次MV很多畫面都要配合虛擬背景，於現場同步處理拍攝，過程中困難重重。

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Anson Lo謂：「今次用咗虛擬背景，喺虛擬世界乜嘢都有可能，就算空間感、大細，同背後物件距離都可以自由調節，係好大嘅自由度，但佢嘅困難度唔比實景少。」

今次拍攝了兩日，最大困難是連接上有阻滯：「變相用咗好多時間喺轉場景，會用上半個鐘或者一個鐘去重新set up，係好消耗時間拍MV方法，但今次用新方法拍攝係好得意嘗試，可以用到一啲場景係喺香港現實生活中未必有嘅場景，當係喺一個不存在未知世界裡面去進行《King Kong》嘅故事情節。」

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破紀錄拍攝

由於現場各個場口準備需時，加上拍攝內容甚多，結果今次拍攝時間打破了Anson Lo過去所有個人MV，共花費了兩日合共40小時來拍攝。

Anson Lo說：「因為拍嘅嘢實在太多，故事情節同跳舞比例比起以往多好多。以往拍攝Solo MV最多只需20多個小時，所以今次係拍攝時間最長亦係最攰嘅一次。」

因為開拍前他還在拍劇，接住連續拍兩日MV，中間還出席了一個工作event：「拍完翌日又要立即去拍劇，拍劇後又要再做第二樣工作，結果咁多日只係瞓咗3小時，所以休息時間亦係最少嘅一次，係一個破紀錄嘅MV。」

既挑戰導演工作，又挑戰最長工時，Anson Lo還挑戰了自己對造型上的愛美標準。今次既穿上背心大騷麒麟臂，更畫上滿身傷痕、不再青靚白淨！

Anson Lo笑言：「今次MV造型係自己史上最污糟邋遢、最不修邊幅，對我嚟講係好大膽嘅挑戰，因為我通常著長袖，得兩件Layer已經算少，而且一定長袖、西裝居多，希望今次MV會令大家覺得同以往嘅Anson Lo嘅跳唱造型有啲唔同。」

親身上陣拍打戲

另外，繼去年電影《假冒女團》後，Anson Lo於《King Kong》MV中亦有親身上陣拍攝拳拳到肉的武打場面：「今次嘅動作亦係以往拍戲時未試過，對上一次武打場口係上年拍攝《假冒女團》，當時學咗好多同功夫、踢腿有關嘅嘢。」

教主進一步指：「今次《King Kong》嘅打鬥就比較貼地少少，冇咁專業踢腿嘅招式，但今次用嘅招數係我未試過，例如趴地被人拉去後面，係喺電影常見嘅情節，但今次自己就可以試下。」