【不斷更新】林鄭月娥稱與內地通關為大挑戰　倘按去年基礎短期內看不到可能

▲ 林鄭月娥最後一次出席特首答問大會。（梁偉榮攝）

本屆政府任期即將屆滿，特首林鄭月娥會在早上10時30分，到立法會出席任內最後一次答問大會。ToPick將會緊貼報道。

【12:10】

立法會主席梁君彥稱，林鄭月娥重視行政立法關係，任內出席了18次答問會及短問短答，感謝她一直配合立法會履行憲制責任。林鄭月娥向梁君彥表示感謝，其後全體議員站立致意。

林鄭月娥離開立法會時，未有回應提問，包括有否後悔在3年前的今日，決定《逃犯條例》如常恢復二讀。

【11:55】

議員葉劉淑儀稱，林鄭月娥在歷任特首中最辛苦的一人，詢問香港未來如何應對第6波疫情，以及如何爭取通關上。

林鄭直言，與內地通關是一大挑戰，因為大部份海外國家採取同一種抗疫理論及措施策略，而內地則是另一套，而香港站在中間，是需要小心評估，如何做到兩全其美的方案，更形容是「好考功夫」。她更指，如果按去年12月與內地商討通關的討論基礎，「短期內看不到有可能性」，但未知下屆政府會否有調整空間。

【11:40】

林鄭月娥形容，今屆政府在教育工作是撥亂反正，處理了根本不應出現的問題，但優質教育還有好多工作可作，例如 鼓勵學習科技、多元發展等，認為未來教育應更進一步，並在撥亂反正基礎上提升質素，又強調人才必須由培育本土人才開始。

另外，她又直言吸引人才刻不容緩，但認為香港仍然富有吸引力，去年推出的傑出創科學人計劃反應好，水平亦高，而過去曾擔心內地會否因2019年對香港產負面印象，但8所大專院校仍收錄與以往數目相若的內地生，認為現時唯一局限是通關問題。

【11:35】

經民聯工業界（二）議員吳永嘉關注活化工廈，林鄭月娥回應指，難度在於統一業權，提及目前「強拍」門檻已降至80%，但仍然有難度，指發展局會研究是否有空間再作調整。

林鄭月娥又回應民建聯議員張國鈞時指，過去已認為公務員有改善空間。

本身是財委會主席的議員陳健波關注，政府會否精簡程序，以加快土地發展。林鄭回應指，認同發展程序可以壓縮或並行，但強調程序亦是保護制度，認為要中間落墨，形容若沒有程序公義，政府可以為所欲為並不理想。

【11:20】

工聯會議員陸頌雄形容，林鄭過去5年為勞工界的貢獻，即使並不是100分，但亦是成果豐盛，重提對方好打得、IQ高等。不過，他關注林鄭在過去5年，有否後悔曾擔任第4任行政長官。

林鄭回應指：「這5年來，無一刻有後悔，無一刻有想過要辭職。」她形容自己能夠堅持，因為得到中央、家人支持，加上性格使然，指自己遇到愈困難事情會愈興奮。

林鄭月娥又認為，香港未來要爭取盡快恢復通關，開拓市場。她又指，外媒對本港報道不準確，但因為疫情外訪澄清，強調未來要提升香港國際地位和競爭力。

【11:15】

林鄭月娥回應選委會界別議員廖長江提問時，形容自己過去經常重溫數本「天書」，包括國家主席在她2017年上任當日，強調要堅持4個「始終」，包括要以「一國為本、一國為根」，以及按憲法、基本法辦事。

【11:10】

選委會界別議員蘇長榮發言時，問及林鄭對新一屆政府的建議，又關注她未來會不繼續貢獻。林鄭回應指，不會就下一屆政府發表評論，又指樂意在任何職位服務。

【11:05】

議員謝偉俊發言提到，冀林鄭能夠總結任內的重大功過。林鄭稱，個人功績由自己講沒有意思，不打算具體回應，惟她提到政府施政有改善空間，故提出重組架構、做好解說宣傳等。

她強調，去年的施政報告附錄中已作總結，「如果說有人仍認為，我不是一早決定不參選，回顧我過去一年的工作、言行，其實已經一早決定離開。」

【10:55】

林鄭形容，房屋問題是「前人種樹，後人乘涼」，強調房屋供應要持之以恆，否則日後會追不到落後，而今屆政府的供應已較上屆多，相信十年後一定大幅上升，但目前需要的是時間。

【10:50】

林鄭月娥提及發展蓮塘-香園圍口岸時遇到的困難，靠前鄉議局主席劉皇發幫忙，認為新界問題，甚至社會問題，都要透過溝通、互惠互諒解決，而有些人是會更易做成績，希望每位議員日後能做到如此角色。

【10:35】

特首林鄭月娥形容，今日到立法會分享回顧和展望。她指，過去5年驚濤駭浪，有很多事值得回顧，形容回歸25年，回到「一國兩制」初心，實行「愛國者治港」。

她又表示，即使過去公眾對其工作評價不一，議員亦認為政府有地方要改善，但形容已交出無愧於自己的成績表，為42年公務生涯畫上完整句號。

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記者：胡偉明、陳宛彤