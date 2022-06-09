  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 11:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不斷更新】林鄭月娥：已交出無愧自己成績表　為42年公務生涯畫上完整句號

政治 10:15 2022/06/09

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

林鄭月娥最後一次出席特首答問大會。（梁偉榮攝）

本屆政府任期即將屆滿，特首林鄭月娥會在早上10時30分，到立法會出席任內最後一次答問大會。ToPick將會緊貼報道。

【11:05】

議員謝偉俊發言提到，冀林鄭能夠總結任內的重大功過。林鄭稱，個人功績由自己講沒有意思，不打算具體回應，惟她提到政府施政有改善空間，故提出重組架構、做好解說宣傳等。

她強調，去年的施政報告附錄中已作總結火，「如果說有人仍認為，我不是一早決定不參選，回顧我過去一年的工作、言行，其實已經一早決定離開。」

【10:55】

林鄭形容，房屋問題是「前人種樹，後人乘涼」，強調房屋供應要持之以恆，否則日後會追不到落後，而今屆政府的供應已較上屆多，相信十年後一定大幅上升，但目前需要的是時間。

【10:50】

林鄭月娥提及發展蓮塘-香園圍口岸時遇到的困難，靠前鄉議局主席劉皇發幫忙，認為新界問題，甚至社會問題，都要透過溝通、互惠互諒解決，而有些人是會更易做成績，希望每位議員日後能做到如此角色。

【10:35】

特首林鄭月娥形容，今日到立法會分享回顧和展望。她指，過去5年驚濤駭浪，有很多事值得回顧，形容回歸25年，回到「一國兩制」初心，實行「愛國者治港」。

林鄭月娥重提自己當選，首年第一次到立法會後，當時稱「很喜歡到立法會」，認為立法會是做實事的地方，但對上屆立法會亂局感到傷心。

她指，在修例風波後，明白良好行政立法關係，要建基於「一國」原則，形容在訂立《港區國安法》、完善選舉制度後，開啟良政善治新篇章，形容立法會要做到「議而有決、決而有行」，已不再是大問題。

她表示，即使過去公眾對其工作評價不一，議員亦認為政府有地方要改善，但形容已交出無愧於自己的成績表，為42年公務生涯畫上完整句號。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明、陳宛彤

相關文章

林鄭一日兩度表揚下屬鄧炳強　大讚不以保安單一角度看問題
22:56 2022/06/03
林鄭一日兩度表揚下屬鄧炳強　大讚不以保安單一角度看問題
【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
10:31 2022/06/07
【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分
17:21 2022/06/07
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分

你可能感興趣

林鄭一日兩度表揚下屬鄧炳強　大讚不以保安單一角度看問題
22:56 2022/06/03
林鄭一日兩度表揚下屬鄧炳強　大讚不以保安單一角度看問題
【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
10:31 2022/06/07
【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分
17:21 2022/06/07
【高官民望】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長　林鄭月娥評分升至36分
政治 選舉 立法會 林鄭月娥

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
09:28 2022/06/08
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
【偉大母愛】單親媽為養家做地盤10年　失業港男跟母返工捱苦淚崩：佢仲走嚟幫我
13:40 2022/06/08
【偉大母愛】單親媽為養家做地盤10年　失業港男跟母返工捱苦淚崩：佢仲走嚟幫我
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡