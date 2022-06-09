【不斷更新】林鄭月娥：已交出無愧自己成績表　為42年公務生涯畫上完整句號

▲ 林鄭月娥最後一次出席特首答問大會。（梁偉榮攝）

本屆政府任期即將屆滿，特首林鄭月娥會在早上10時30分，到立法會出席任內最後一次答問大會。ToPick將會緊貼報道。

【11:05】

議員謝偉俊發言提到，冀林鄭能夠總結任內的重大功過。林鄭稱，個人功績由自己講沒有意思，不打算具體回應，惟她提到政府施政有改善空間，故提出重組架構、做好解說宣傳等。

她強調，去年的施政報告附錄中已作總結火，「如果說有人仍認為，我不是一早決定不參選，回顧我過去一年的工作、言行，其實已經一早決定離開。」

【10:55】

林鄭形容，房屋問題是「前人種樹，後人乘涼」，強調房屋供應要持之以恆，否則日後會追不到落後，而今屆政府的供應已較上屆多，相信十年後一定大幅上升，但目前需要的是時間。

【10:50】

林鄭月娥提及發展蓮塘-香園圍口岸時遇到的困難，靠前鄉議局主席劉皇發幫忙，認為新界問題，甚至社會問題，都要透過溝通、互惠互諒解決，而有些人是會更易做成績，希望每位議員日後能做到如此角色。

【10:35】

特首林鄭月娥形容，今日到立法會分享回顧和展望。她指，過去5年驚濤駭浪，有很多事值得回顧，形容回歸25年，回到「一國兩制」初心，實行「愛國者治港」。

林鄭月娥重提自己當選，首年第一次到立法會後，當時稱「很喜歡到立法會」，認為立法會是做實事的地方，但對上屆立法會亂局感到傷心。

她指，在修例風波後，明白良好行政立法關係，要建基於「一國」原則，形容在訂立《港區國安法》、完善選舉制度後，開啟良政善治新篇章，形容立法會要做到「議而有決、決而有行」，已不再是大問題。

她表示，即使過去公眾對其工作評價不一，議員亦認為政府有地方要改善，但形容已交出無愧於自己的成績表，為42年公務生涯畫上完整句號。

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記者：胡偉明、陳宛彤