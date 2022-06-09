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【娛圈喜事】陳家樂連詩雅上載合照放閃　首度分享訂婚感受：過了很感動的晚上

娛樂 10:12 2022/06/09

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陳家樂連詩雅上載合照放閃，首度分享訂婚感受：「過了很感動的晚上！」

陳家樂與連詩雅（Shiga）在前日（6月7日）爆出訂婚消息，雖然二人之前拍拖已是半公開的事，可是一直玩地下情沒有直接認愛，故此突然爆出婚訊令不少人驚喜。

因為訂婚消息是並傳媒踢爆而非陳家樂與Shiga自行公布，所以及後傳媒向陳家樂求證時，他才回應承認訂婚一事。

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直到昨日（6月8日），陳家樂與連詩雅同時在個人社交平台上載一張二人相擁的合照放閃，並分別寫出感受，陳家樂寫道：

那天我們過了一個既感動亦難忘的晚上
這兩天亦收到很多祝福
雖然未能一一答謝
但完全感受到大家對我們的愛
令我們倍感幸福
多謝各方好友

（instagram圖片）

連詩雅寫道：

那天我們過了一個很感動的晚上
回想起還是感到很激動很意外
我們從相處的日子中
互相學習扶持及成長
很感恩發生的一切

這兩天收到很多的信息
深深感受到大家對我們的愛
雖然未能一一答謝
但的確很感謝大家的祝福
你們的愛 讓我感到幸福

    點擊圖片放大
    +5
    +4

藝人陳家樂同連詩雅（Shiga）自2019年共赴韓國拍旅遊節目而撻著，雖然多次被拍到二人出雙入對，但一直未有承認戀情。

雖然地下情玩足2年，但二人的戀情早已是圈中公開的秘密，即使去年有傳前港姐黃嘉雯介入，但亦無損感情，而且他們更見過雙方的家長，直到近日陳家樂求婚成功，成為全城祝賀的對象。

撰文 : TOPick柴犬出動

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