【回歸25周年】消息：港府慶回歸準備3方案　若國家領導人來港或千人須隔離

▲ 消息指國家領導人最快6月29日抵港，近千工作人員安排酒店檢疫。（資料圖片）

七一回歸臨近，據悉，當局準備的方案，國家領導人有機會6月29日抵港，因此出席慶典的高官和嘉賓，本月23日起就要閉環隔離；另外，近千名參與的工作人員也要在酒店檢疫，同樣要隔離7天。

消息指，香港回歸25周年，國家主席習近平是否來港，主持回歸慶典及新政府的就職典禮，並出席香港故宮文化博物館的開幕禮，目前仍未拍板，要視乎香港疫情，但各方已做足準備，預設不同方案，包括領導人來港的行程安排等。據了解，在3個不同預案中，領導人最快是29日來港，逗留三天兩夜，即與5年前一樣；但也有方案是只來港一天，即日來回；當然，也有可能是領導人今次不來港。

根據計劃，現屆及下屆政府的主要官員，由於有機會與習近平會面，都要閉環隔離至少7日，包括所有司局長及警務處處長蕭澤頤、海關關長何珮珊、廉政專員白韞六等。

據了解，參與回歸典禮的工作人員，包括保安等，料涉近千人，由於隔離7天期間，他們要做核酸檢測，很難安排檢測人員每天到他們家中各自做檢測，因此可行的方法是安排他們住酒店檢疫。

5年前，習近平來港出席回歸20周年慶典，逗留了3天，下榻灣仔會展旁的萬麗海景酒店。根據該酒店網站顯示，7月1日前後的日子已不能預訂房間。萬麗海景酒店職員表示，從6月23日開始房間已滿，直至7月2日才有房間。至於鄰近的君悅酒店，6月23日至7月1日同樣顯示未能預約。5年前，官方新華社在習近平來港之前4天，才發稿報道他來港的消息。

另外，候任特首李家超的新班子也開始明朗化，早前傳有機會出任律政司副司長的梁美芬，昨日首次表態粉碎此傳言，她表示：「決定專心做好憲法及基本法的工作，未打算全職加入政府。」梁美芬現時是基本法委員會委員，也是經民聯立法會議員。

至於政務司司長，料由現任特首辦主任陳國基出任；副司長一職，傳聞是已退休的前創新及科技局常任秘書長卓永興。63歲的卓永興是資深政務官（AO），2019年4月退休後，分別獲特首林鄭月娥、財政司司長陳茂波邀請，以合約身份聘用。2019年9月，卓獲林鄭聘為對話辦公室主任，統籌反修例風波與市民的對話工作，但林鄭與市民的對話大會只搞了一場，就不了了之，卓永興6個月後離職；之後，卓永興以合約身份，出任疫苗接種計劃主任；然後，他出任財司私人辦公室顧問，協助陳茂波搞暫緩追租。

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撰文：傅流螢

欄名 : 有政戲