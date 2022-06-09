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【2022父親節】帶阿爸坐中式帆船張保仔遊維港慶祝　父親節上船爹哋免費歎生啤【內附連結】

休閒消費 09:46 2022/06/09

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這個父親節不妨來個懷舊之旅，乘坐中式帆船「張保仔」出海慶祝一番。（餐廳提供）

父親節有何新搞作？可有想過與父親乘坐著名中式帆船張保仔，於維多利亞港享受一系列精彩航程？

今年不妨來個懷舊之旅，邀請爸爸展開「點心航遊」，在船上品嘗精緻點心之餘，亦可欣賞鯉魚門的老漁村風光，航程於上午11時15分和下午1時正由中環出發。成人票價每位港幣399元，4至11歲兒童每位港幣299元。

「下午茶航遊」於下午3時由尖沙咀出發，呈獻Dim Sum Library的精美點心和aqua的可口甜點。成人票價每位399港元，4至11歲兒童每位100港元。

Dim Sum Library – 朱古力雪茄（餐廳提供）

若想在晚間一邊暢遊維港，一邊品嘗清新特飲的話，歡迎與爸爸一同展開「維多利亞港晚間航遊」。全長45分鐘的航程中，可從海上欣賞香港的美妙聲色，飽覽宏偉的天際線景觀，出發地點可選尖沙咀（下午5時30分及6時30分出發）或中環（下午5時45分及6時45分出發）。成人票價每位230港元，4至11歲兒童每位160港元。若希望享用美酒和加長航程的話，成人只需每位另加港幣160元，即可無限添飲意大利氣泡酒和額外延長45分鐘航程。

另外，亦可參與「幻彩詠香江晚餐及遊船」，晚上7時30分於尖沙咀出發或晚上7時45分於中環出發，成人票價每位310港元，4至11歲兒童則每位220港元。賓客更可免費升級至無限暢飲意大利氣泡酒。在華麗的都市美景圍繞下，旅客將可於海上欣賞閃耀奪目的燈光秀，令親子感情更加融洽。

4歲以下小童可免費參加所有航遊。

在6月19日（日），爸爸們更可獲得特別禮遇，在船上免費額外享用生啤，完美慶祝溫馨的父親節。

「張保仔」（aqualuna） 

上船及下船位置：九龍尖沙咀文化中心1號碼頭或港島中環9號碼頭

電話：2116 8821 

編輯：葉翠華

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