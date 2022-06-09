【特首答問】林鄭稱交出無愧自己的成績表　任內從無想過辭職

▲ 林鄭月娥稱，無愧自己的成績表。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥出席任內最後一次答問大會。她指，即使過去公眾對其工作評價不一，議員亦認為政府有地方要改善，但已交出無愧於自己的成績表，為42年公務生涯畫上完整句號。

林鄭月娥又重提自己當選時，首年第一次到立法會後，當時稱「很喜歡到立法會」，認為立法會是做實事的地方，但對上屆立法會亂局感到傷心。

她指，在修例風波後，明白良好行政立法關係，要建基於「一國」原則，形容在訂立港區國安法、完善選舉制度後，開啟良政善治新篇章，形容立法會要做到「議而有決、決而有行」，已不再是大問題。

另外，林鄭被問到，有否後悔曾擔任第4任行政長官。她回應指：「這5年來，無一刻有後悔，無一刻有想過要辭職。」她又形容，自己能夠堅持，因為得到中央、家人支持，加上性格使然，指自己遇到愈困難事情會愈興奮。

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記者：胡偉明、陳宛彤