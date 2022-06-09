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【子女心聲】母親吸毒離家獨力照顧大70歲爸爸　20歲女兒壓力爆煲：為何要生我？

親子 10:53 2022/06/09

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照顧有病長者絕對不是一件容易的事。

俗語說「久病床前無孝子」，長年照顧長者是一件辛苦和大壓力的事，一名20歲的女大學生就在網上出PO訴說自己照顧90歲老爸的故事，因為年紀大，爸爸經常出入醫院，當收到醫院打電話來時「你爸在醫院」，都會讓她感到壓力很大，而母親早年因為吸毒離家出走，爸爸成為她唯一的親人，所以她也很害怕失去爸爸。

最新影片推介:

該名女大學生名叫Dcard以「大70歲的爸爸」為題發文，表示爸爸是台灣人，而母親是內地人，媽媽因愛吸毒，自己從小在內地由阿姨外婆等人照顧，直到9歲才回台灣第一次與親生爸爸相見。回台灣後媽媽因不斷吸毒入獄，戒毒後則因居留證到期等原因逃回大陸，目前剩讀大學的她與90歲爸爸在台相依為命。

正在台北以外地區讀書的她，表示常常收到醫院的來電，無論她正在跟同學玩還是正在做事，都要一個人趕回台北，加上爸爸大她70年，溝通亦不易，跟媽媽訴苦，也只得到「那能怎麼辦妳好好照顧他」的回覆，讓她不理解父母當初為何要生下她，她留言：「他是我在台灣唯一的直系血親，他也用他微弱的退休費在養著我，我看得到他對我的好，也能夠體會他的好，但是…誰不想要一個健康的爸爸呢！」

帖文讓許多網友心酸，「盡人事聽天命，等妳爸爸離開的那天到來，才不會有遺憾，加油！」、「辛苦了⋯⋯⋯你盡力就好」、「心裡替你難過很年輕，卻要被迫提早面對這些無奈，不知道有沒有甚麼社會資源可以幫助妳？」、「俗話說久病床前無孝子，這句話其實不是在指責人，而是說明照顧長輩真的是很辛苦的事情。」

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責任編輯：王明芳

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