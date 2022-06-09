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【美食速報】星巴克梅子蜜糖口味咖啡及烏龍茶　打造冰涼夏日時光

休閒消費 11:05 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

星巴克推出多款全新凍飲，包括梅子蜜糖湯力冷萃咖啡(46元)及梅子蜜糖湯力烏龍茶(42元)。(餐廳提供)

正值盛夏，星巴克推出多款凍飲，一系列的冷萃咖啡選用創意食材，配合嶄新技術，為咖啡迷送上破格創新的咖啡特飲，打造不一樣的冰涼夏日時光。

新飲品包括梅子蜜糖湯力冷萃咖啡、梅子蜜糖湯力烏龍茶，分別以人氣咖啡飲品特濃咖啡湯力及Teavana經典梅子蜜糖紅茶為藍本，為食客獻上兩款創新的冰震氣泡凍飲。

梅子蜜糖湯力冷萃咖啡(46元)，將酸中帶甜的梅子蜜糖醬注入湯力，中和後者的甘澀，營造夢幻的漸層效果，為冷萃咖啡完美昇華。帶綿密氣泡的湯力水為香醇咖啡增添清爽口感，是一杯炎夏必備的沁涼飲品。

蜜糖紅西柚冷萃咖啡(42元起)

梅子蜜糖湯力烏龍茶(42元)，以星巴克優質Teavana禪雲烏龍茶為基底，並加入清甜開胃的梅子蜜糖醬，以及充滿綿密氣泡的湯力水，完美搭配烏龍茶的甘洌清香，為飲品注入夏日靈魂。

另外，星巴克亦推出一款全新咖啡--蜜糖紅西柚冷萃咖啡(42元起)，將果香四溢的紅西柚蜜糖醬及檸檬汁混合後打成碎冰，加入至香醇的冷萃咖啡，增添馥郁的柑橘香味。頂層覆上酸酸甜甜的西柚蜜糖醬，令人胃口大開，最適合喜歡清新口感的你。

記者：招美寶

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