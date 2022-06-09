【娛圈喜事】吳雨霏36歲生日宣布誕B　第3度當媽媽：身體或精神都是最辛苦的一胎

吳雨霏（Kary）第3度做媽媽！今日（6月9日）是吳雨霏的36歲生日，她同時在今天於個人社交平台宣布誕B第3度做媽媽。

吳雨霏在個人社交平台上載兩張照片，一張是Kary在床上抱初生BB合照，另一張是她的大肚突寫，表示在本月6日「卸貨」，並已抱BB回家，不過沒有透露BB性別。

本身已育有一子一女的吳雨霏，今次懷孕的保密工夫十足，之前沒有向外間公布消息，所以現在突然宣布已誕B令人意外。

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Kary在個人社交平台首先寫道：

介紹一下我們家最新的成員 ❤️ Noa ❤️ 6.6.22

我和寶寶平安回家了

然後她表示抱歉之前沒有公布懷孕，同時指這次陀B身心都是壓力最的一次：

抱歉沒有一早跟大家分享

今胎無論是身體上或精神上

都是最辛苦、最擔心的一胎

儘管經歷那麼多

我們還是非常感恩

感激家人、朋友、醫生、護士等等的支持和照顧

最重要感謝主

一直帶著我們走過最難熬的日子

祂的恩典夠用

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最後她感恩地稱：

現在我會好好休養並享受我們一家五口的時光

希望有一天同大家分享見證 這個寶寶是一個奇蹟

也是最好的生日禮物 ❤️🎂