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【賞你食】第二周半價餐飲現金券已開售　OpenRice平台上選購

社會 10:30 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

香港旅遊發展局推出「賞你食」餐飲優惠，由6月2日起一連6星期、每逢周四推出共2萬套半價現金券，涵蓋超過800間本地餐廳。市民可在推廣期內以半價購買兩款原價為200元及400元的現金券（詳情即看【下一頁】）。

第二周「賞你食」半價餐飲現金券今日（9日）早上10時開售，開賣一小時後本周所有現金券已售罄。

（OpenRice網頁截圖）

市民可以在OpenRice平台上，從超過160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶﹑逾800間本地餐廳中挑選心頭好，並以用港幣100元及200元，購買分別為港幤200元及400元兩款現金券。每人限購每款現金券各一套。

旅發局指，整個「賞你食」活動合共會推出2萬套半價現金券，名額有限，售完即止。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：陳麗娜

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